浩鼎自創ADC平台GlycOBI® 首宗技術合作案 攜手美國TegMine開發ADC

台灣, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 浩鼎生技（以下簡稱「浩鼎」）（4174.TWO）今（06/06）宣布，與美國TegMine Therapeutics, Inc.（以下簡稱「TegMine」）簽署ADC研發服務合約（Master Services Agreement, MSA）；TegMine 是一家總部位於美國舊金山的生物製藥公司，專注於開發針對癌症相關醣蛋白的創新抗體療法。浩鼎則致力於開發抗癌新藥及聚焦研發次世代抗體藥物複合體（ADCs）。

根據合約，浩鼎將與TegMine合作，運用浩鼎自主開發的醣鍵結技術平台GlycOBI®，結合浩鼎專有的雙功能酵素EndoSymeOBI®與連接子技術HYPrOBI™，研發具臨床開發潛力的ADC候選藥物。在成功開發出候選ADC藥物後，雙方可望進一步簽署授權合約。

浩鼎執行長王慧君博士表示：「這項策略性合作，充分發揮雙方技術優勢，不僅有助於推進浩鼎ADC產品開發，也積極拓展創新ADC技術平台如GlycOBI® 等策略性合作機會。浩鼎期待與TegMine共同合作開發創新的ADC候選藥物，幫助具有迫切醫療需求的癌症病患。」

TegMine執行長Jeff Bernstein 博士也指出，雙方的合作代表了兩項創新平台的高度整合：「浩鼎ADC技術，與TegMine聚焦癌症特異性醣類標靶的研發方向，可謂相輔相成。透過合作，我們將有機會共同開發出具高度腫瘤特異性及良好治療效果的ADC新藥。」

關於 GlycOBI®

浩鼎所自主開發的醣類ADC關鍵技術平台GlycOBI®，採用「隨插即用」型式，可與任一抗體、連接子（linkers）和藥物（payloads）兼容，並適用於多種藥物抗體比例（DAR）。在浩鼎專有的酵素技術（EndoSymeOBI®）和連接子技術（HYPrOBI™）搭配下，GlycOBI® 可在GMP條件下，以高效率且可放大的製程，製備具專一性位點與均質性 ADC。

GlycOBI® 在偶聯過程中，可避免破壞抗體結構，並確保 ADC 與原始抗體具有相似的生物特性。此外，浩鼎的連接子技術可提升了藥物偶聯效率，並降低複合體聚集與降解風險，進一步優化ADC製程與品質穩定性。GlycOBI® 已成功克服傳統ADC技術限制，並在多項動物實驗中展現更優越的抗腫瘤活性與結構穩定性。

關於浩鼎

台灣浩鼎生技是產品已進展至臨床階段的全球癌症新藥開發公司， 於2002年成立，總部設於台灣。台灣浩鼎與子公司OBI Pharma USA, Inc.致力於開發抗癌新藥，希望幫助具有迫切醫療需求的癌症患者，提供新的治療選擇。

台灣浩鼎聚焦於ADC開發，包括初代半胱氨酸基 TROP2 ADC，OBI-992；此外，浩鼎以其專有ADC關鍵技術 GlycOBI®，結合EndoSymeOBI® 和 HYPrOBI™，創建次世代新型ADC產品線，包括單抗ADC：OBI-902（TROP2）、OBI-904（Nectin-4）、Trastuzumab-ADC（HER2）、及雙抗和雙載荷ADC。為了擴展HYPrOBI™連接技術的應用範圍，浩鼎進一步開發次世代半胱氨酸偶聯抗體藥物複合體（ADC）平台 ThiOBI®。浩鼎產品線亦包括首創AKR1C3靶向小分子前驅型藥物OBI-3424，該藥物在腫瘤中高度表達的醛酮還原 (AKR1C3) 酶的作用下，選擇性釋放強效DNA烷基化劑。更多資訊請參閱: www.obipharma.com。

GlycOBI®、EndoSymeOBI®、ThiOBI® 為浩鼎註冊商標；HYPrOBI™ 為註冊申請中商標。

關於TegMine Therapeutics

TegMine Therapeutics, Inc. 成立於2017年，總部位於美國加州舊金山的生技公司，為一專注於開發次世代針對癌症相關醣蛋白的抗體療法。TegMine 當前開發的一系列創新療法，包括ADC、雙特異性抗體與細胞療法，透過辨識主要存在於腫瘤組織、而正常組織少有表現的特異性醣鍊抗原，以提升療效，並降低對健康組織的影響。

該公司專有的 TegMiner™ 技術平台，能針對過去難以辨識的癌症特異性醣鏈抗原 ，進行抗體篩選與開發，提供癌症病患新的治療方向。

更多資訊請參閱：www.tegminetx.com。

COMPANY CONTACT:

Kevin Poulos, Chief Business Officer

OBI Pharma USA, Inc.

+1 (619) 537 7698, ext. 102

kpoulos@obipharma.com

Jeff Bernstein, CEO

TegMine Therapeutics, Inc.

operations@tegminetx.com

李淑娟 Sharon Lee

台灣浩鼎公共事務處處長| Director of Public Affairs

M: +886-933-943-586 |T: +886-2-2655-8799 Ext. 213

F: +886-2-2786-3358 | slee@obipharma.com

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