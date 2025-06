Unlimit Group udsteder aktier

Selskabsmeddelelse nr. 17/2025

København, den 6. juni 2025







Bestyrelsen i Unlimit Group A/S har i dag besluttet at gennemføre en kapitalrejsning på 1.200.000 kr. efter ønske fra to långivere om at konvertere en del af et konvertibelt lån optaget i 2024. Der tegnes i alt 120.000.000 stk. nye aktier til kurs 0,01 kr. per aktie.

Det samlede antal udstedte aktier stiger således fra 2.012.417.475 stk. aktier til 2.132.417.475 stk. aktier.

De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for Unlimit Group’s eksisterende aktier (DK0060816148).

