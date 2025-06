AKEEGA® (niraparib und abirateronacetat-Doppelwirkstofftablette) von Johnson & Johnson ist der erste PARP-Inhibitor-Kombinationswirkstoff mit verbesserter Wirksamkeit bei Patienten mit HRR-mutiertem mHSPC im Vergleich zur aktuellen Standardtherapie

Die Ergebnisse der Phase III-Studie AMPLITUDE zeigen das Potenzial von niraparib und abirateronacetat zur Verzögerung des Fortschreitens der Krebserkrankung und der Verschlechterung der Symptome1

Daten zeigen eine fast 50-prozentige Verringerung des Krankheitsverlaufs bei BRCA-mutiertem mHSPC1

BEERSE, BELGIEN, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson & Johnson hat heute erste Ergebnisse der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase III-Studie AMPLITUDE bekannt gegeben, in der die Kombination von niraparib und abirateronacetat plus prednison (AAP) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) mit genetischen Veränderungen der homologen Rekombinationsreparatur (HRR), einschließlich BRCA, untersucht wurde.1 Die Ergebnisse zeigen eine klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Verbesserung sowohl des radiologischen progressionsfreien Überlebens (rPFS) als auch der Zeit bis zum Auftreten von Symptomen (TSP) mit einem frühen Trend zu einer verbesserten Gesamtüberlebensrate (OS) – was das Potenzial der Kombination bei dieser Patientengruppe zur Verzögerung sowohl des Fortschreitens der Krebserkrankung als auch der Verschlechterung der Symptome unterstreicht.1 Dies sind die ersten Daten aus einer Phase III-Studie, die eine klinische Verbesserung mit einer Kombinationstherapie auf Basis eines Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP)-Inhibitors bei mHSPC zeigen.1 Die Ergebnisse werden als Late-Breaking-Oral-Presentation (Abstract #LBA5006) auf dem 2025 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting vorgestellt.1 Die Daten wurden außerdem für „Best of ASCO“ ausgewählt und in das ASCO-Presseprogramm aufgenommen.1

„Etwa 25 Prozent der Patienten mit mHSPC weisen HRR-Veränderungen auf, wobei etwa die Hälfte davon BRCA-mutiert ist. Diese Patienten weisen in der Regel einen schnelleren Krankheitsverlauf und schlechtere Ergebnisse auf“, erklärte Gerhardt Attard*, M.D., Ph.D., FRCP, John Black Charitable Foundation Lehrstuhlinhaber für medizinische Onkologie, University College London Cancer Institute, Forschungsabteilung für Onkologie, und präsentierender Autor. „Die AMPLITUDE-Studie ist die erste, die zeigt, dass die Kombination eines PARP-Inhibitors mit einem Androgenrezeptor-Signalweg-Inhibitor sowohl das Fortschreiten der Erkrankung verzögert als auch das Auftreten von Symptomen bei HRR-veränderten mHSPC hinauszögert, was diese Kombination als neue Behandlungsoption für diese Patienten unterstützt.“

„Mit der AMPLITUDE-Studie wollten wir herausfinden, wie lange Patienten ohne eine Verschlechterung ihrer Krebserkrankung leben können. Wir haben festgestellt, dass die Kombination aus niraparib, abirateronacetat und prednison genau dies erreicht, mit dem Ziel, Patienten wertvolle Zeit zu schenken, bevor die Krankheit in eine resistentere Phase eintritt“, so Charles Drake, M.D., Ph.D., FAAP, Vizepräsident, Leiter des Krankheitsbereichs Prostatakrebs und Immuntherapie bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Dieser Durchbruch unterstreicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einleitung personalisierter Behandlungsstrategien für Patienten mit mHSPC und HRR-Veränderungen, insbesondere BRCA, die in der Regel mit einer aggressiveren Erkrankung konfrontiert sind.“

Die Phase III-Studie AMPLITUDE mit 696 Patienten mit mHSPC und HRR-Veränderungen erreichte ihren primären Endpunkt rPFS.1 Patienten mit BRCA-Veränderungen (n = 191) zeigten den größten Nutzen der Behandlung mit der Kombination aus niraparib und AAP, da die mediane rPFS nicht erreicht wurde, verglichen mit 26 Monaten bei Patienten, die mit Placebo plus AAP behandelt wurden, wodurch das Risiko einer radiografischen Progression oder des Todes um 48 Prozent reduziert wurde (Hazard Ratio [HR] 0,52, 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,37–0,72, p < 0,0001).1 Bei Patienten mit einer HRR-Veränderung, die mit der niraparib-Kombination behandelt wurden, wurde die mediane rPFS ebenfalls nicht erreicht, verglichen mit 29,5 Monaten bei Patienten, die mit Placebo plus AAP behandelt wurden, wobei das Risiko um 37 Prozent reduziert wurde (HR 0,63, 95-Prozent-KI, 0,49–0,80, p=0,0001).1

Diese Ergebnisse zeigten auch, dass die Behandlung mit der niraparib-Kombination das Risiko einer symptomatischen Progression bei Patienten mit BRCA-Veränderungen um 56 Prozent (HR 0,44, 95-Prozent-KI, 0,29–0,68, p = 0,0001) und bei allen Patientinnen mit HRR-Veränderungen um 50 Prozent (HR 0,50, 95-Prozent-KI, 0,36–0,69, p < 0,0001) senkte, was bedeutet, dass die Patienten länger ohne Verschlechterung der Symptome lebten und keine Bestrahlung, keinen chirurgischen Eingriff oder keine neue Krebstherapie benötigten.1 Die erste Zwischenanalyse zeigte einen frühen Trend zu einer verbesserten Gesamtüberlebensrate (OS) zugunsten der Kombination aus niraparib und AAP mit einer Verringerung des Sterberisikos um 25 Prozent (HR 0,75, 95-Prozent-KI, 0,51–1,11, p=0,15) bei Patienten mit BRCA-Veränderungen und um 21 Prozent bei allen Patienten mit HRR-Veränderungen (HR 0,79, 95-Prozent-KI, 0,59–1,04, p=0,10).1 Die Nachbeobachtung wird fortgesetzt, um die Daten zu vervollständigen.2

Nebenwirkungen (AEs) des Grades 3/4 traten unter der niraparib-Kombination häufiger auf als in der Placebo-Gruppe (75 Prozent gegenüber 59 Prozent), wobei Anämie und Hypertonie am häufigsten vorkamen; jedoch blieb die Zahl der Behandlungsabbrüche aufgrund von AEs gering (14,7 Prozent gegenüber 10,3 Prozent).1 Bislang entspricht das Sicherheitsprofil von niraparib plus abirateronacetat und prednison den bisherigen Erfahrungen bei Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC).1

„Die AMPLITUDE-Studie unterstreicht die Wirksamkeit eines biomarkerbasierten Ansatzes und das Potenzial dieser neuartigen Kombinationstherapie, das Behandlungsparadigma bei Prostatakrebs zu verändern“, so Dr. Henar Hevia, Ph.D., Leitende Direktorin, Leiterin des Therapiebereichs Onkologie für EMEA, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Indem wir Patienten, die am ehesten von einer gezielten Therapie profitieren, frühzeitig in ihrer Behandlung identifizieren, haben wir die Möglichkeit, die klinischen Ergebnisse und die Lebensqualität zu verbessern und das Fortschreiten der Erkrankung in fortgeschrittenere Stadien zu verzögern.“

Neue Daten aus der CAPTURE-Studie (Abstract Nr. 5094), die ebenfalls auf dem ASCO Annual Meeting 2025 vorgestellt und gleichzeitig in den Annals of Oncology veröffentlicht werden, bestätigen, dass das Vorliegen einer HRR, insbesondere BRCA-Veränderungen, bei Patienten mit mHSPC mit einer signifikant schlechteren Prognose verbunden ist.3,4 Trotz der Verfügbarkeit lebensverlängernder Androgenrezeptor-Pathway-Inhibitoren (ARP-Inhibitoren) kommt es bei Patienten mit HRR-veränderter mHSPC zu einer um etwa 30 Prozent schnelleren Krankheitsprogression und einer kürzeren Überlebenszeit, während Patienten mit BRCA-veränderter mHSPC eine um etwa 50 Prozent schnellere Krankheitsprogression und eine kürzere Überlebenszeit aufweisen – dies unterstreicht die Bedeutung von Gentests für die Behandlungsentscheidung und den dringenden Bedarf an neuen zielgerichteten Therapien zur Verbesserung der Ergebnisse und zur Verzögerung des Fortschreitens der Erkrankung.3,4

Mit der AMPLITUDE-Studie ist Johnson & Johnson das erste Unternehmen, das nachweisen konnte, dass eine Kombination aus PARP-Inhibitoren für Patienten mit mHSPC von Nutzen sein kann.1,5

____________________

Über AMPLITUDE

AMPLITUDE (NCT04497844) ist eine laufende, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, internationale Phase III-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von niraparib und abirateronacetat in einer zweifach wirksamen Tablettenformulierung (DAT) in Kombination mit prednison und Androgendeprivationstherapie (ADT) im Vergleich zu einer entsprechenden Placebo/abirateronacetat-Kombination mit prednison und ADT bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) mit schädlicher Keimbahn- oder somatischer Homolog-Rekombinations-Reparatur (HRR)-Genveränderung untersucht werden.2 Der primäre Endpunkt ist das radiografische progressionsfreie Überleben (rPFS).2

Über Metastasierten Hormonsensitiven Prostatakrebs

Metastasierter hormonsensitiver Prostatakrebs (mHSPC), auch bekannt als metastasierter kastrationssensitiver Prostatakrebs (mCSPC), bezeichnet Prostatakrebs, der weiterhin auf ADT anspricht und sich auf andere Körperteile ausgebreitet hat.6

Über Niraparib und Abirateronacetat

Diese oral verabreichte, zweifach wirksame Tablette (DAT), besteht aus einer Kombination von niraparib, einem hochselektiven Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP)-Inhibitor, und abirateronacetat, einem CYP17-Inhibitor.2,7 Niraparib in Kombination mit abirateronacetat und prednison oder Prednisolon wurde im April 2023 von der Europäischen Kommission für die Behandlung von Patienten mit BRCA-mutiertem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) zugelassen.8 Für diese Indikation ist es in zwei Dosierungen erhältlich: reguläre Stärke (100 mg niraparib/500 mg AA) und niedrige Stärke (50 mg niraparib/500 mg AA).7 Die empfohlene Dosis beträgt 200 mg niraparib und 1.000 mg AA täglich.7 Weitere Zulassungsanträge werden derzeit in einer Reihe von Ländern weltweit geprüft.

Im April 2016 schloss Janssen Biotech, Inc. einen weltweiten (mit Ausnahme von Japan) Kooperations- und Lizenzvertrag mit TESARO, Inc. (2019 von GSK übernommen) über die exklusiven Rechte an niraparib bei Prostatakrebs ab.9

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke bei Innovationen im Gesundheitsbereich ermöglicht es uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv sind und in der Lösungen personalisiert werden. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://innovativemedicine.jnj.com/emea/. Folgen Sie uns auf http://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag, S.A. sind Unternehmen der Johnson & Johnson-Gruppe.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Produktentwicklung und die potenziellen Vorteile und Behandlungswirkungen von niraparib und abirateronacetat. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Liste und Beschreibungen dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K, einschließlich der Abschnitte „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov, http://www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Johnson & Johnson übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2025. Alle Rechte vorbehalten.

* Dr. Attard hat für Johnson & Johnson Beratungs- und Vortragsleistungen erbracht; er wurde für seine Medienarbeit nicht vergütet.

CP-523901

Mai 2025