Polpharma Group soutient l’action urgente de l’UE visant à garantir l’accès aux médicaments et à renforcer la souveraineté pharmaceutique européenne

AMSTERDAM, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polpharma Group, fabricant européen de produits pharmaceutiques de premier plan, s’est joint aux autres membres de l’association Medicines for Europe pour signer une lettre ouverte adressée aux Premiers ministres et aux ministres de la Santé des 27 États membres de l’UE. Cette lettre appelle les ministres à une action politique urgente en faveur de l’adoption d’un plan d’action pharmaceutique ciblé qui protégera l’accès des patients aux médicaments et soutiendra la compétitivité et la durabilité de l’industrie pharmaceutique en Europe.

Signée par des PDG et des cadres supérieurs du secteur européen des médicaments hors brevet, la lettre ouverte met l’accent sur la nécessité d’engager les actions suivantes :

1. Accélérer l’adoption de la législation pharmaceutique européenne, en mettant l’accent sur :

Le maintien de la période d’exclusivité réglementaire actuellement fixée à 11 ans afin d’éviter des coûts de santé inutiles.

Le renforcement et l’harmonisation de l’exemption Bolar qui permet aux médicaments génériques et biosimilaires d’entrer sur le marché immédiatement après l’expiration du brevet, garantissant ainsi un accès plus rapide aux patients et des économies pour les systèmes de santé.

La menace liée aux droits de douane américains ne devrait pas justifier une prolongation de la protection de la propriété intellectuelle (PI) européenne, qui est déjà la plus généreuse au monde. Toute prolongation de la PI grèverait les budgets de la santé publique et ne parviendrait pas à empêcher les délocalisations de production à l’étranger, comme l’ont déjà annoncé plusieurs laboratoires de princeps. La lettre souligne également le fait que les pays de l’UE ont dépensé 20 milliards d’euros pour seulement 5 médicaments phares en 2024. La simulation, basée sur les demandes de prolongation (de 13 à 18 ans) des laboratoires de princeps, pour seulement 15 molécules, indique que les coûts pour les budgets de la santé se situeraient entre 20 et 100 milliards d’euros.

2. Éviter les chevauchements législatifs préjudiciables, tels que ceux de la Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui, faute de modification, pourraient perturber involontairement l’approvisionnement en médicaments et augmenter les coûts pour les patients.

Par exemple, rien qu’aux Pays-Bas, le coût de la metformine, un médicament contre le diabète, devrait connaître une augmentation allant jusqu’à 875 %, et celui de l’amoxicilline jusqu’à 400 %.

3. Soutenir la production des médicaments critiques, par le biais d’initiatives telles que la loi sur les médicaments critiques (CMA), qui devrait être alignée sur les objectifs de sécurité industrielle et sanitaire.

Les investissements dans les médicaments brevetés sont destinés aux États-Unis à 98 %, contre seulement 1 % pour l’UE.



Markus Sieger, PDG de Polpharma Group, a déclaré :

« L’Europe doit agir dès maintenant afin de protéger ses patients et sa souveraineté pharmaceutique. L’industrie des médicaments non brevetés investit en Europe, mais nous avons également besoin d’un environnement stable, compétitif et propice à l’innovation afin de pouvoir poursuivre cette démarche. Le plan d’action en 5 points est une feuille de route marquée par le pragmatisme et l’urgence qui vise à garantir que les médicaments critiques restent accessibles, abordables et fabriqués en Europe. »



Polpharma Group reste déterminé à collaborer avec les institutions européennes et les gouvernements nationaux à la mise en place d’un écosystème pharmaceutique résilient, durable et centré sur le patient en Europe.

Source : Polpharma Group