CNH firma l’accordo con le Organizzazioni Sindacali in Italia per il rinnovo della parte economica 2025-2026 del CCSL

Torino, 6 giugno 2025

CNH ha firmato oggi con le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM e AQCFR l’accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) per il biennio 2025-2026 che riguarda i circa 5.000 dipendenti in Italia.

L’accordo rappresenta un ulteriore consolidamento delle costruttive relazioni industriali tra l’Azienda e le Parti Sociali, in continuità con il precedente rinnovo sottoscritto l’8 marzo 2023, che aveva definito la parte normativa fino al 2026 e gli incrementi economici per il 2023 e 2024. Le trattative più recenti si sono quindi focalizzate sugli aspetti economici, con l’obiettivo di garantire stabilità e tutela del potere d’acquisto per i lavoratori.

A conclusione degli incontri, iniziati in dicembre 2024, le Parti hanno convenuto un incremento delle retribuzioni base contrattuali del 6,5% nel biennio a cui si aggiunge l'erogazione di due una tantum di 240 euro (rispettivamente a giugno 2025 e aprile 2026).

Sono stati inoltre aggiornati gli indicatori del Premio di Risultato per il biennio 2025-2026 e sono state definite linee guida per un gruppo di lavoro congiunto sulla valorizzazione delle professionalità, in particolare degli addetti degli stabilimenti produttivi.

L’accordo conferma la volontà di CNH di investire, pur in un contesto internazionale di forte incertezza economica, nel benessere delle proprie persone e nella qualità delle relazioni industriali, come leva strategica per affrontare le sfide future del settore.





CNH Industrial (NYSE: CNH) è una Società leader globale nel settore dei macchinari, tecnologie e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Hemisphere, un leader designer e produttore di tecnologie di posizionamento e orientamento ad alta precisione basate su satelliti; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnh.com

Per le ultime notizie da CNH e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnh.com





