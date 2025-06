À l’occasion du Finance Magnates Africa Summit, Axi présente son programme d’allocation de capital, Axi Select

SYDNEY, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, le principal courtier de devises et de CFD en ligne, a participé au Finance Magnates Africa Summit (FMAS:25), qui s’est tenu les 29 et 30 mai 2025 au Cape Town International Convention Centre, au Cap, en Afrique du Sud.

Les participants à l’événement ont ainsi pu découvrir Axi Select, le programme d’allocation de capital lancé par Axi en 2023. Ce programme, conçu pour aider les traders ambitieux à progresser dans leur parcours, a littéralement révolutionné le domaine du trading. Des dizaines de milliers de traders à travers le monde se sont inscrits au programme Axi Select, et beaucoup d’entre eux ont déjà franchi des étapes majeures. Ils ont désormais accès à des montants de financement de 100 000 $, 200 000 $ et 500 000 $, et au montant de financement maximal de 1 000 000 $.

Les participants au salon ont également eu l’occasion de découvrir les programmes Introducing Broker (IB) et Affiliate d’Axi, d’en apprendre davantage sur le partenariat du courtier avec le club de Manchester City, le champion de la Premier League, et de prendre des photos exclusives des objets de collection de Manchester City et de la mascotte du club, spécialement convoyés pour l’événement.

Dans le prolongement de la collaboration du courtier avec le club de Premier League Manchester City FC, Axi s’associe également au club brésilien Esporte Clube Bahia, au club de LaLiga Girona FC et nomme l’international anglais John Stones ambassadeur de la marque pour l’année 2023. Au cours des derniers mois, Axi a été largement reconnue pour son innovation dans le secteur du trading. Le courtier a récemment été nommé « Meilleur programme de trading financé » par les ADVFN International Financial Awards 2025, qui ont récompensé l’excellence de son programme d’allocation de capital, Axi Select. En 2024, Axi a également reçu le prix de l’« Innovateur de l’année » au Dubai Forex Expo 2024 et a été nommé « Société de trading propriétaire la plus innovante » par Finance Feeds, soulignant ainsi l’engagement continu du courtier à fournir à ses traders l’avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour réussir.

Découvrez les moments forts ici : https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*Octroyé au groupe d’entreprises Axi.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu n’est pas destiné aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com