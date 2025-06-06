Axi 在 Finance Magnates Africa Summit 上展示其资本配置计划 Axi Select

悉尼, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 出席了 2025 年 5 月 29 日至 30 日在南非开普敦国际会议中心举办的 Finance Magnates Africa Summit (金融巨头非洲峰会，简称FMAS:25)。

参会者听取了 Axi Select 的介绍，这是 Axi 于 2023 年推出的资本配置计划。 该计划旨在增强雄心勃勃的交易者的交易能力，已成为交易领域的革新力量。 全球已有数以万计的交易者注册了 Axi Select，其中许多人现已达到重要的里程碑，获得了 10 万美元、20 万美元和 50 万美元的资金，最高资金里程碑为 100 万美元。

参会者还借此机会了解了 Axi 的介绍经纪商 (IB) 和联盟计划，进一步获悉了该经纪商与英超冠军 Man City 的合作，此外，他们还与 Man City 的英超纪念品及俱乐部吉祥物独家合影留念——这些均为此次活动特别呈献。

除了与英超俱乐部 Manchester City FC 合作，Axi 还与巴西俱乐部 Esporte Clube Bahia、西甲俱乐部 Girona FC 合作，并于 2023 年任命英格兰国脚 John Stones 为其品牌大使。 在过去几个月中，Axi 因其在交易行业的创新而获得了广泛认可。 该经纪商最近被 ADVFN International Financial Awards 2025 评为 Best Funded Trader Programme（最佳交易资金支持计划），以表彰其资本配置计划 Axi Select 的卓越表现。 2024 年，Axi 还在 2024 Dubai Forex Expo 上荣获“Innovator of the Year”（年度创新者）奖，并被 Finance Feeds 评为 Most Innovative Proprietary Trading Firm（最具创新力的自营交易公司），这表明该经纪商一直致力于为交易者提供成功所需的竞争优势。

点击此处查看亮点：https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*授予 Axi 集团公司。

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

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