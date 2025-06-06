Axi 在非洲財務大會上展示其資本配置計劃 Axi Select

悉尼, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的外匯和差價合約經紀商 Axi，參加了於 2025 年 5 月 29 日至 30 日在南非開普敦國際會議中心 (Cape Town International Convention Centre) 舉辦的非洲財務大會 (Finance Magnates Africa Summit，FMAS:25)。

參加活動的人士獲介紹 Axi Select，這是 Axi 在 2023 年推出的資本配置計劃。 此計劃在交易領域帶來了革命性的改變，專為協助懷有抱負的交易者在交易期間發揮潛力。 全球已有數萬名交易者註冊 Axi Select，當中的許多人現在達到了重要的里程碑，並獲得了 100,000 美元、200,000 美元和 500,000 美元的資金，最高資金里程碑為 1,000,000 美元。

出席展會的人士還有機會探索 Axi 的介紹經紀人 (IB) 和聯盟計劃，了解該經紀商與英超冠軍曼城的合作，並與曼城的英超紀念品及專為活動登場的球隊吉祥物合影留念。

除了與英超球隊曼城合作之外，Axi 還與巴西球會、EC 巴伊亞、LaLiga 及基羅納 FC 合作，並且在 2023 年任命英國國際球員 John Stones 為品牌大使。 在過去幾個月中，Axi 因在交易界積極創新而廣獲認可。 該經紀商最近於 2025 年《ADVFN 國際金融獎》 (ADVFN International Financial Awards) 中被獲評選為「最佳資金交易者計劃」(Best Funded Trader Programme)，此獎項表揚其資本配置計劃 Axi Select 的卓越表現。 在 2024 年，Axi 於 2024 年的杜拜外匯博覽會 (Dubai Forex Expo) 上獲得了《年度創新者》(Innovator of the Year) 大獎，並獲 Finance Feeds 評選為《最創新的外匯自營交易所》(Most Innovative Proprietary Trading Firm)，突顯了該經紀商持續致力於為交易者提供成功所需的競爭優勢。

請在此查看亮點：https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*授予 Axi 集團公司。

Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中，我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容不適用於澳洲、新西蘭和英國居民。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com