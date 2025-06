Läti Vabariigi administratiivse ringkonnakohtu otsus KIA Auto AS ja TKM Grupp AS kohta

5. juunil 2025 tegi Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus otsuse üle kümne aasta kestnud menetluses, mis puudutas Läti Konkurentsiameti 7. augusti 2014. aasta otsuse seaduslikkust TKM Grupp AS ja selle tütarettevõtte KIA Auto AS suhtes (esialgne börsiteade 21. augustil 2014). KIA Auto AS ja TKM Grupp AS avaldavad kahetsust, et vaatamata nende esitatud ulatuslikele selgitustele, avaldustele ja täiendavatele tõenditele jäeti need arvesse võtmata ning Läti Konkurentsiameti otsus jäeti jõusse. KIA Auto AS ja TKM Grupp ei nõustu otsuses esitatud järeldustega ja esitavad kassatsioonikaebuse Läti Riigikohtule.

Konkurentsiamet väitis oma 2014. aasta otsuses, et KIA sõiduautode omanikel oli garantiitingimuste kohaselt, mis kehtisid ajavahemikul 2004-2009, kohustus teostada KIA sõiduautode regulaarset hooldust ainult KIA volitatud teenindustes ja et KIA autodesse tohtis paigaldada ainult KIA originaalvaruosi. Läti Konkurentsiamet määras eelmainitud otsusega KIA Auto AS-ile trahvi 135 tuhat eurot, millest 95 tuhat eurot määrati solidaarselt TKM Grupp AS-ile.

KIA Auto AS ja TKM Grupp AS ei nõustunud Läti Konkurentsiamet järeldustega ja kaebasid otsuse edasi, kuna kogu juhtum põhines vaid ühel kolmanda osapoole garantiist keeldumisel, kes tunnistas kohtus, et KIA Auto AS ei olnud seotud keeldumisotsusega ja otsuse tegid ainult nemad ise, võttes arvesse juhtumi objektiivseid asjaolusid. KIA garantiitingimuste kohaselt, mis kehtisid ajavahemikul 2004-2009, võisid KIA sõidukeid hooldada ka sõltumatud teeninduskeskused, kuid hooldustööde kvaliteedi ja sõidukite ohutuse tagamiseks nõudis tootja, et sõltumatutes teeninduskeskustes teostatud hooldustööd kontrollitaks volitatud keskuses tasuta, et tagada nende vastavus tootja kehtestatud standarditele. KIA Auto AS ja TKM Grupp AS hinnangul ei hinnanud Läti Konkurentsiamet neid garantiitingimusi siiski põhjalikult ja tõlgendas kogu garantiireeglite süsteemi kui piirangut sõltumatutes teeninduskeskustes hooldamisele. Lisaks puudus Läti Konkurentsiametil õiguslik alus järeldada, et TKM Grupp AS oleks saanud olla tekkinud olukorra eest vastutav KIA Auto AS-iga ühiselt või eraldi, kuna TKM Grupp AS ei olnud seotud KIA Auto AS-i garantiitingimusi puudutavate otsustega ja on kõigest viimase valdusühing.

Sellest tulenevalt vaidlustasid KIA Auto AS ja TKM Grupp AS Läti Konkurentsiameti otsuse nii Läti administratiivses ringkonnakohtus (börsiteade 16. septembril 2014) kui ka Läti Riigikohtus. Läti Riigikohus saatis omakorda kohtuasja korduvaks läbivaatamiseks administratiivsesse ringkonnakohtusse tagasi, viidates seejuures vajadusele viia läbi täielik väidetava konkurentsivastase käitumise analüüs ning kontrollida, kas Läti Konkurentsiameti hinnang on olnud põhjalik, täpne ja kas on tehtud nõuetekohane turuanalüüs (börsiteade 22. detsembril 2021). Läti administratiivne ringkonnakohus otsustas 2022. aasta septembris kõnealuse menetluse Läti Konkurentsiameti taotluse alusel peatada, et küsida eelotsust Euroopa Liidu Kohtult (börsiteade 15. septembril 2022).

Peale Euroopa Liidu Kohtult eelotsuse saamist jätkas Läti administratiivne ringkonnakohus asja menetlemist, analüüsides muuhulgas seda, kas Läti Konkurentsiameti 2014. aasta otsuses oli piisavalt tõendatud märkimisväärset mõju konkurentsile. Kohus jättis oma 5. juuni 2025 otsusega jõusse Läti Konkurentsiameti otsuse, eirates KIA Auto AS ja TKM Grupp AS esitatud ulatuslikke selgitusi, avaldusi ja täiendavaid tõendeid, samuti Euroopa Liidu Kohtu 5. detsembri 2024. aasta otsuses kohtuasjas nr C-606/23 antud juhiseid, mille alusel peab Konkurentsiamet tõendama potentsiaalset ja piisavalt märkimisväärset konkurentsivastast mõju (börsiteade 05.detsembril 2024). Läti Vabariigi administratiivse ringkonnakohtu otsuse esmane analüüs näitab, et vaatamata Euroopa Liidu Kohtule esitatud eelotsusetaotlusele ja kohtuasjas tehtud eelotsusele ei ole Läti kohus antud juhiseid käesolevas asjas kohaldanud. TKM Grupp AS esitab oma kassatsioonkaebuses Läti Vabariigi Riigikohtule selles küsimuses põhjalikumad seisukohad.

TKM Grupp AS informeerib börsi antud kohtuvaidlusega seotud järgnevatest olulistest sammudest börsi reglemendis sätestatud korras.

