Nanterre, le 6 juin 2025

VINCI inaugure l’autoroute A57

Élargissement de l’autoroute A57 à 2 x 3 voies

Un axe essentiel emprunté chaque jour par 110 000 véhicules en moyenne

Un investissement de 300 millions d’euros financés par VINCI Autoroutes

VINCI Autoroutes a inauguré la nouvelle autoroute A57, élargie à 2 x 3 voies, à Toulon. Cette réalisation de grande envergure, d’un montant de 300 millions d’euros intégralement financés par VINCI Autoroutes dans le cadre du contrat de concession d’Escota, transforme en profondeur un axe autoroutier essentiel aux déplacements des Varois, emprunté chaque jour par 110 000 véhicules en moyenne. Le nouvel aménagement permet de fluidifier et d’améliorer considérablement la sécurité des déplacements, tout en favorisant le développement des transports collectifs et de la multimodalité, offrant ainsi des alternatives à la voiture individuelle.





Pour VINCI Autoroutes, la transformation de ces 7 kilomètres d'autoroute urbaine, traversant les communes de Toulon, La Valette-du-Var et La Garde, a représenté un défi de taille avec la création d’une nouvelle voie dans chaque sens de circulation, la reconfiguration des différents échangeurs et l’intégration des normes les plus récentes en matière de protection de la ressource en eau ; des opérations réalisées dans un contexte de circulation très dense, qui ont nécessité des moyens exceptionnels pour maintenir en journée des conditions de déplacement optimales sur l’ensemble de l’axe concerné.

Le chantier d’élargissement de l’A57 a dynamisé l’ensemble de l’économie locale, en particulier les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Au pic de l'activité, il a mobilisé plus de 550 personnes, totalisant plus de 2,7 millions d'heures travaillées. Une convention pour l'emploi et l'insertion, signée dès 2020 avec les acteurs locaux, a permis de dépasser largement l’objectif avec plus de 150 000 heures d’insertion réalisées, soit plus du double des engagements initiaux.

