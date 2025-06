EDF : Nomination de Nathalie Pivet au poste de Directrice exécutive Groupe en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance à titre provisoire

Nomination de Nathalie Pivet au poste de Directrice exécutive Groupe en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance à titre provisoire

A la suite de la nomination de Xavier Girre en tant que Directeur général de Suez, le groupe EDF annonce la nomination de Nathalie Pivet au poste de Directrice exécutive Groupe en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance, avec effet au 1er juillet 2025, à titre provisoire. Un processus de sélection externe et interne est engagé.

A cette occasion, Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF, a déclaré : « Je remercie Xavier Girre pour son action déterminante durant 10 années au service du pilotage financier du groupe EDF, au bénéfice des activités et grands projets en France et à l'international. Sous son impulsion, EDF s’est également affirmé comme un acteur de référence de la finance durable."

Nathalie Pivet, 58 ans, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), débute sa carrière professionnelle en 1988 au sein du cabinet d’audit Salustro. En 1993, elle rejoint une filiale de la Compagnie Générale des Eaux spécialisée dans la gestion de la Propreté et du Transport de voyageurs, dans laquelle elle assure différentes responsabilités financières. Elle devient Directrice du Contrôle financier du Groupe Véolia en 2007. Elle rejoint ensuite Alstom en 2013 en tant que Directrice de la Comptabilité et de la Fiscalité Groupe. En novembre 2016, elle rejoint la Direction Financière d’EDF en tant que Directrice du Reporting, du Plan et Systèmes Informatiques Finance. Elle est depuis septembre 2019 responsable de la Direction du Pilotage de la Trajectoire, de la Performance et Reporting du Groupe qui regroupe l’ensemble des fonctions de Controlling.

