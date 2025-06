Communiqué de presse

Ecully, le 6 juin 2025 – 18h

SPINEWAY

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 juin 2025

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) des actionnaires de Spineway s'est tenue sur première convocation ce mercredi 4 juin 2025 à 14 heures au siège social de la société, 7 allée Moulin Berger à Ecully (69).

Les actionnaires défaillants ont été représentés par la SELARL TULIER POLGE ALIREZAI, en qualité de mandataire ad hoc nommé par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 30 avril 2025. Ainsi, le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance était de 34 383 058 actions et 100% des droits de vote. Le quorum étant atteint, l’Assemblée a pu se tenir et délibérer normalement.

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, les résolutions n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 20 et 21 ont été approuvées par les actionnaires. Les résolutions 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 ont été rejetées.

Les informations relatives à l’Assemblée Mixte sont disponibles sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Informations réglementées » : https://spineway.com/fr/regulated-info

Prochains RDV :

30 juillet 2025 – Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

