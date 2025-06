Excellente nouvelle : Quick Crisp des Fermes Cavendish remporte la palme au 32e Grand prix canadien annuel des nouveaux produits! 

DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes ravis d’annoncer que notre gamme de produits surgelés Quick Crisp®, comprenant des pommes de terre et des amuse-bouche, a remporté le prestigieux Prix canadien Grand Prix du nouveau produit. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement envers une innovation guidée par les insights, la qualité et l’excellence dans l’industrie alimentaire.

Le Grand prix canadien des nouveaux produits récompense les produits les plus innovants à la qualité remarquable sur le marché canadien. Remporter ce prix est une réalisation importante et souligne notre dévouement à proposer des produits exceptionnels aux Canadiens de tout le pays.

La gamme Quick CrispMD inclut trois produits : Bouchées de pommes de terre , Rondelles d'oignon , et Frites coupe bifteck minces . Ces produits offrent un goût exceptionnel en plus d’être particulièrement pratiques puisqu’ils sont prêts en tout juste cinq minutes à la friteuse à air, ou huit minutes au four. Ils offrent une solution rapide sans tracas et sans aucun compromis quant au goût et à la qualité.

« Nous sommes très heureux de remporter le Grand prix canadien des nouveaux produits, qui témoigne de notre engagement en matière d’innovation et d’excellence, a déclaré Julie Levesque, vice-présidente du marketing chez Les Fermes Cavendish. Ces produits font partie de notre engagement à offrir des produits et des hors-d’œuvre délicieux et de première qualité qui sont parfaitement adaptés à notre mode de vie actuel. »

Les Fermes Cavendish se sont engagées à innover pour proposer des produits de la meilleure des qualités et à faire de chaque repas un moment inoubliable.

À propos : Les Fermes Cavendish sont une entreprise familiale qui célèbre son 45e anniversaire cette année. Les produits que l’entreprise cultive et fabrique sont issus d’une grande fierté, d’un dévouement de tous les instants et d’un véritable savoir-faire. La gamme Quick Crisp des Fermes CavendishMD peut être trouvée au rayon des produits surgelés de votre épicerie préférée, partout au Canada. Vous pouvez trouver une sélection de produits des Fermes Cavendish dans la plupart des épiceries.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92da122d-525f-4ed9-8f92-a1daa244c559