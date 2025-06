Inscription sur l’ASX confirmée pour Robex Resources à la suite de son introduction en bourse valorisée à 120 millions de dollars australiens

Faits marquants :

Robex Resources Inc. (ASX : RXR) est cotée sur la bourse australienne ASX depuis hier à 11 heures, heure normale de l’Est australien (fuseau horaire AEST), à l’issue d’une levée de fonds réussie à hauteur de 120 millions de dollars australiens bruts visant son introduction en bourse .

. Le Conseil d’administration de Robex réunit son directeur général Matthew Wilcox et son président non exécutif Jim Askew.

QUÉBEC, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc., ci-après « Robex » ou la « Société » (ASX : RXR et TSX-V : RBX), producteur et développeur aurifère ouest-africain, se réjouit d’annoncer que ses actions sont cotées à la bourse australienne ASX depuis hier à 11 heures, heure normale de l’Est australien (fuseau horaire AEST), à l’issue d’une levée de fonds réussie à hauteur de 120 millions de dollars australiens bruts visant son introduction en bourse. Les actions de la Société s’échangent sur l’ASX sous le symbole « RXR » et sous la forme de titres de dépôt CHESS, ou « CDI », chacun équivalant à une action ordinaire entièrement libérée de la Société.

L’introduction en bourse de Robex s’est entièrement réalisée conformément aux termes d’un contrat de prise ferme conclu entre Robex et les chefs de file conjoints, à savoir Euroz Hartleys Limited et Canaccord Genuity (Australia) Limited, le courtier SCP Resource Finance LP étant désigné co-chef de file et le cabinet Blackwood Capital Pty Ltd cogestionnaire.

Matthew Wilcox, directeur général de Robex, s’exprime en ces termes : « Notre inscription sur l’ASX marque un pas de géant et répond à un objectif que nous poursuivions depuis un certain temps, à savoir une double cotation sur ASX et TSX-V. Les fonds levés à cette occasion serviront à finaliser la construction de notre projet aurifère Kiniero en Guinée, dont le calendrier de la première coulée d’or est en bonne voie pour se concrétiser au quatrième trimestre de cette année. Nous avons hâte d’atteindre nos objectifs, et d’apporter une valeur ajoutée supérieure à nos actionnaires, à l’heure même où nous nous distinguons comme le prochain producteur aurifère d’Afrique de l’Ouest d’envergure intermédiaire, et alors que nous développons un projet aurifère de longue haleine à Kiniero. »

À propos de Robex Resources Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest présentant un potentiel d’exploration considérable. La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable.

Robex poursuit la construction du projet aurifère Kiniero, présentant, au 30 novembre 2024, et conformément au Code JORC (2012) des ressources minérales indiquées estimées à 71,23 millions de tonnes à 0,96 g/t d’or, et des ressources minérales inférées valorisées à 45,29 millions de tonnes à 1,05 g/t d’or, soit 3,73 millions d’onces d’or contenu. Ses réserves probables sont estimées à 45,5 millions de tonnes à 0,97 g/t, représentant environ 1,41 million d’onces d’or contenu.

La Société exploite également la mine Nampala au Mali dont les ressources minérales estimées selon le Code JORC (2012) sont chiffrées à 8,6 millions de tonnes d’or à 0,94 g/t, soit près de 261 000 onces d’or, contre une estimation de ses réserves établie à 4,04 millions de tonnes à 0,93 g/t, soit environ 121 000 onces d’or contenu au 30 septembre 2024.

À la clôture des cours le 5 juin 2025, le prix de l’action Robex (ASX : RXR) avait dépassé son prix d’introduction fixé à 3,11 dollars australiens par action.

Un exemplaire des derniers états financiers intérimaires de Robex et de son rapport de gestion établi pour le premier trimestre 2025 est paru le 30 mai 2025. Il est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca sous le profil de la Société.

Conseil d’administration et équipe de direction

M. Wilcox est l’ex-directeur général et directeur d’exploitation de Tietto Minerals Limited. Il était précédemment directeur d’exploitation chez West African Resources Ltd (ASX : WAF) et a dirigé plusieurs projets de construction de mines pour le compte de Nord Gold plc.

Désigné président non exécutif de Robex, Jim Askew a précédemment fondé et dirigé Evolution Mining Limited (ASX : EVN). Actuellement président de Syrah Resources Limited (ASX : SYR), il a également occupé la présidence de Sino Gold Limited.

Les autres membres du conseil d’administration de Robex réunissent l’ancien président et directeur général de Roxgold Inc., John Doward, qui a supervisé le rachat de Roxgold par Fortuna Silver Mines pour environ 900 millions de dollars américains, le très senior Howard Golden, qui au cours des 40 dernières années a notamment exercé la fonction de directeur général de l’exploration chez Rio Tinto, mais aussi le géologue et cadre minier Gérard de Hert et le spécialiste en finance structurée Thomas Lagrée.

Le directeur d’exploitation Clinton Bennett, anciennement à la tête de l’exploitation de Tietto Minerals Limited, le directeur financier Alain Williams, fort de plus de 25 ans d’expérience comme analyste spécialisé dans le secteur des métaux et de l’exploitation minière et le directeur du développement Dimitrios Felekis, qui apporte plus de 20 ans d’expérience en gestion de projets et de conception en Afrique de l’Ouest, composent l’équipe de direction de Robex.

Cette annonce est approuvée par le directeur général de la Société.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

