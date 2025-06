AaB sælger Kasper Davidsen til Kieler SV Holstein

NASDAQ Copenhagen A/S

Aalborg, 8. juni 2025

Aalborg Boldspilklub A/S har solgt U/20-landsholdsspiller Kasper Davidsen til Kieler SV Holstein.



Kasper Davidsen kom som 12-årig til AaB Akademiet fra partnerklubben Gug Boldklub og er noteret for 34 officielle kampe for AaB’s bedste mandskab.



Herudover har 20-årige Kasper Davidsen indtil videre spillet seks ungdomslandskampe for Danmark.



Kasper Davidsen havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2028.



Som meddelt i fondsbørsmeddelelse 2025/13 og 2025/14 påvirker transferen af Kasper Davidsen ikke forventningerne til årets resultat, som er et resultat i niveauet minus 15-25 mio. kr.



I forventningerne til 2025 er inkluderet transferindtægter og en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække NordicBet Ligaen.



