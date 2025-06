Æblet som symbol på det polske formandskab i EU-Rådet – en kampagne organiseret af Association of Polish Fruit Farmers under Folkemødet på Bornholm

GRÓJEC, Polen, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siden januar 2025 har Polen været formand for Rådet for Den Europæiske Union, og æblet er blevet det officielle symbol på det polske formandskab. Det er et naturligt valg – Polen er den største producent af æbler i Europa og den fjerdestørste i verden. Hvert tredje æble, der spises i Europa, kommer fra polske frugtplantager! Polske æbler er et symbol på kvalitet, sundhed og tradition, men også på modernitet og innovation i det polske landbrug, som hele tiden udvikler sig.

For at markere dette særlige øjeblik har sammenslutningen af polske frugtavlere lanceret kampagnen "Time for Polish Apples" (Tid til polske æbler), som har til formål at fremme polsk frugtavl og frugt af høj kvalitet på den internationale scene. Kampagnen er en del af bestræbelserne på at synliggøre Polen som Europas største æbleproducent og på at promovere frugten på verdensplan.

Under kampagnen "Time for Polish Apples" (Tid til polske æbler) er der planlagt mange særlige arrangementer i Polen og i udlandet, så forbrugerne kan smage på polske æbler og opleve deres unikke smag. Deltagerne i arrangementet vil kunne se, hvorfor de er så velansete i mere end 60 lande verden over – fra Indien til USA og endda i Egypten. Der arrangeres smagsprøver i Polen (Warszawa, Łódź, Gdynia og Wrocław) og i udlandet – herunder Tyskland og Portugal.

Den næste begivenhed finder sted under Folkemødet på Bornholm den 13. juni i år, hvor en markant æbleformet stand vil blive præsenteret. Det er den perfekte mulighed for at nyde de saftige æbler med deres fulde aroma og opleve deres unikke smag. Ved vores informationsskranke kan du få mere at vide om kampagnen, æblers næringsværdi og omfanget af polsk frugtavl.

Alle arrangementer understøttes af en omfattende mediekampagne, herunder udendørs reklamer og aktiviteter i medierne og på de sociale medier. Ved hjælp af disse aktiviteter ønsker vi, at så mange mennesker som muligt lærer om polske æbler, deres næringsværdi og kvalitet.