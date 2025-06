Selon Minimum Deposit Casinos, l’essor des jeux d’argent observé en mai à Macao annonce un renouveau mondial des casinos

WATERFORD, Irlande, 08 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), plateforme mondiale d’analyse des jeux en ligne et division du groupe OneTwenty, a publié un nouveau rapport analysant le chiffre d’affaires record généré en mai 2025 par les jeux d’argent à Macao.

Selon le Gaming Inspection and Coordination Bureau de Macao, le chiffre d’affaires brut généré par les jeux d’argent (GGR) de Macao a atteint 21,19 milliards de MOP (soit 2,62 milliards de dollars américains) en mai, soit le total mensuel le plus élevé depuis janvier 2020. Ce chiffre représente une augmentation de 12,4 % par rapport à avril, et de 5 % par rapport à mai 2024.

Cette hausse est principalement due à la Golden Week liée à la fête du Travail, qui a attiré du 1er au 5 mai plus de 850 000 visiteurs à Macao. Le segment du marché de masse a contribué à hauteur de 75 % au total du chiffre d’affaires, ce qui témoigne d’une évolution vers des activités de jeu plus étendues et non VIP.

« Ce rebond d’activité souligne la résilience de l’industrie mondiale des jeux d’argent », a déclaré un analyste senior de MDC. « Pour les joueurs à la recherche d’options de jeu à faible dépôt, le marché de masse florissant de Macao offre de nouvelles opportunités d’expériences de jeu accessibles. »

Le rapport de MDC indique également que le chiffre d’affaires du mois de mai a atteint 81,7 % des niveaux observés en mai 2019, ce qui indique une solide trajectoire de reprise. Les analystes sont optimistes quant à la poursuite de la croissance, et certains révisent même leurs prévisions à la hausse pour le reste de l’année 2025.

