Minimum Deposit Casinos 报告：澳门五月博彩业绩激增，预示全球赌场复苏

爱尔兰沃特福德, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球 iGaming 审查中心、OneTwenty Group 的分支机构 Minimum Deposit Casinos (MDC) 发布了一份全新报告，分析了澳门 2025 年 5 月创纪录的博彩收入。

澳门博彩监察协调局的数据显示，澳门 5 月的博彩总收入 (GGR) 达到 211.9 亿澳门元（约合 26.2 亿美元），创下自 2020 年 1 月以来的单月新高。 该数字较 4 月增长了 12.4%，较 2024 年 5 月增长了 5%。

该增长主要得益于 5 月 1 日至 5 日的五一黄金周假期，这一期间超过 85 万名游客前往澳门。 大众市场贡献了总收入的 75%，突显出博彩活动正在向更广泛的非 VIP 领域转变。

MDC 一位资深分析师表示：“此次反弹充分体现了全球博彩业的韧性。 对于偏好低入金门槛的玩家而言，澳门蓬勃发展的大众市场将为触手可及的博彩体验带来新机遇。”

MDC 的报告还指出，5 月营收已恢复至 2019 年同期的 81.7%，预示着强劲的复苏势头。 分析师普遍对未来增长持乐观态度，部分机构已上调 2025 年剩余时间的业绩预期。

关于 MDC

Minimum Deposit Casinos（MDC）是 OneTwenty Group 的一个分支机构，是一个值得信赖的全球门户网站，负责赌场审查、评级并向寻求安全、规范的赌博体验的玩家推荐有执照、安全和低存款额的在线赌场。

联系邮箱：raymond@onetwentygroup.com