Minimum Deposit Casinos 報告指出，澳門五月份博彩業務激增，預示全球賭場將復甦

瓦特福，愛爾蘭, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球互動式博彩評估平台及 OneTwenty Group 旗下的 Minimum Deposit Casinos（MDC）發表全新報告，分析 2025 年 5 月澳門破紀錄的博彩收益。

根據 Gaming Inspection and Coordination Bureau（博彩監察協調局）的資料顯示，澳門 5 月份的博彩總收益（gross gaming revenue, GGR) 高達 211.9 億澳門元（折合共 26.2 億美元），創下 2020 年 1 月以來單月最高紀錄。 此數字比 4 月份增加了 12.4%；與 2024 年 5 月相比則上升了 5%。

收入激增的主要原因是 5 月 1 日至 5 日期間，勞動節黃金週假期吸引了超過 85 萬遊客前來澳門。 總收益的 75% 來自大眾市場業務，突顯了朝向更廣泛、非 VIP 博彩活動的轉變。

MDC 一位高級分析員稱：「這次反彈突顯了全球博彩業的強韌性。 對於尋求低存款選擇的玩家來說，澳門發展蓬勃的大眾市場無疑為便捷的博彩體驗帶來新機遇。」

MDC 的報告亦指出，5 月份的收益達到了 2019 年 5 月時所見水平的 81.7%，顯示復甦軌跡強勁。 分析員對取得持續增長感到樂觀，部分更上調了對 2025 年餘下時間的預測。

關於 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC)，隸屬於 OneTwenty Group，是一個值得信賴的全球平台，專門評估、評價並推薦獲認可及安全的低存款網上賭場，為尋求安全和受監管賭博體驗的玩家提供服務。

聯絡電郵：raymond@onetwentygroup.com