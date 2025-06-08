Bitget 聚焦联盟计划，助力加密领域创作者实现影响力变现

塞舌尔维多利亚, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正在重点推广其联盟计划，旨在为内容创作者、科普传播者和加密社群提供一条高效的变现路径，助力将用户参与转化为实际收益。 该计划秉持 Web3 的精神，提供丰厚佣金、分级奖励和实用工具，助力合作伙伴扩大影响力、赚取加密货币。 无论是个人内容创作者，还是大型 Web3 社群，联盟计划都可提供一种智能且可扩展的变现模式，帮助他们凭借在加密领域的影响力实现盈利。

联盟成员可从所推荐用户的交易手续费中赚取高达 50% 的佣金，达成特定里程碑或表现优异的合作伙伴还能获得额外奖励。 该计划具备出色的可扩展性，无论是个人内容创作者，还是专注加密领域的大型社群都能从中受益。 联盟成员可借助实时追踪、专属支持和市场推广资源，扩大影响力并高效实现变现。

2025 年，Bitget 率先在中心化交易所中推出链上联盟计划，实现了前所未有的透明度与操控自主性。 该系统利用链上数据验证推荐关系并追踪收益发放，消除不确定性，让合作伙伴对自身收入更有信心。 联盟成员可通过智能合约实时掌握各项数据，从钱包交互到收益结算，尽在掌控。

该联盟计划与 Bitget 更广泛的生态系统深度融合，涵盖跟单交易、高流动性市场、先进的 API 接入能力以及本地化支持。 这让合作伙伴可以更轻松地定制推广活动、触达目标受众，并与平台共同成长。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“加密领域的创作者经济正在快速发展，但变现能力却未必跟得上。 通过将联盟奖励引入链上，并为不同规模的创作者量身打造工具，Bitget 正在将影响力真正转化为可持续、可扩展的收入来源——绝非虚有其表。”

凭借顶级奖励、透明追踪机制与链上基础架构，Bitget 的联盟计划为加密领域的变现模式带来了全新思路。 它专为那些引领讨论、构建社群、从零推动行业发展的行动派而打造。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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