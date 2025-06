LHV Groupi uueks juhatuse esimeheks valiti Mihkel Torim

AS-i LHV Group nõukogu otsustas valida ettevõtte uueks juhatuse esimeheks ja tegevjuhiks Mihkel Torimi, kes on seni töötanud LHV Panga investeerimispanganduse juhina. Torim asub ametisse käesoleva aasta 22. juulil, võttes koha üle Madis Toomsalult, kes on tegevjuht olnud 2016. aastast alates ja teatanud oma soovist ametist lahkuda.

Mihkel Torim on kapitaliturgude ja investeerimispanganduse valdkonnas karastunud juht, kellel on enam kui 20 aastat kogemusi erinevates finantsasutustes üle Baltikumi ja Põhja-Euroopa. Ta liitus LHV-ga 2023. aasta alguses, kui asus juhtima ja arendama LHV Panga investeerimispangandust. Enne seda oli ta kõrgematel ametikohtadel Swedbankis, seal hulgas Balti investeerimispangandus juht ning juhtis ka Soome vastavat üksust.

LHV Groupi juhatuse esimehena on Mihkel Torim valitud ka AS-i LHV Pank nõukogu liikmeks alates 22. juulist. Otsuse uue nõukogu liikme sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank. Samuti on plaanis ta valida grupi teiste tütarettevõtete LHV Kindlustuse ja LHV Varahalduse nõukogu liikmeks, nagu ka LHV Bank Ltd juhatuse liikmeks.

Mihkel Torimil on bakalaureusekraad finantsjuhtimise erialal Audentese Ülikoolist ja ta on läbinud mitmesuguseid täienduskoolitusprogramme. Ta kuulub ka Fortima OÜ juhatusse. Kuigi Mihkel Torimile ei kuulu hetkel LHV Groupi aktsiaid, on tal võimalik 2024. ja 2025. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 199,575 LHV Groupi aktsiat.

LHV Groupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse kommentaar:

"Mihkel on end tõestanud pühendumuse ja tulemustega. Tänu kõrgele võimekusele ja kohusetundele järjepidevalt õppida sobib ta suurepäraselt LHV-d järgmisesse arenguetappi tüürima. Investeerimispanganduse taust annab talle terava mõistmise, kus ja kuidas väärtust luuakse. Kuna LHV valmistub märkimisväärseks tehnoloogiliseks transformatsiooniks, on need omadused tingimata vajalikud.

Samuti tänan Madis Toomsalut, kes on olnud võtmerollis LHV vormimisel tugevaks finantsgrupiks, nagu see täna on."

Mihkel Torimi kommentaar:

"Võtan uue väljakutse vastu teadmisega, et LHV on olnud suurepäraselt juhitud. Meie kokku töötanud meeskond on hästi positsioneeritud, et viia ellu visioon saada kõige usaldusväärsemaks ja tulevikku suunatumaks finantsgrupiks. Minu eesmärgiks on ettevõtte väärtuse kasvatamine. Oleme pühendunud innovatsioonile, tipptasemele ja pikaajalisele kasvule – mille aluseks on ärgas kliendikeskne kultuur."

Lisaks Mihkel Torimile jätkavad LHV Groupi juhatuse liikmetena tööd Meelis Paakspuu, Kadri Haldre ja Jüri Heero.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1150 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli lõpu seisuga 468 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 113 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 176 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee