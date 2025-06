LHV Panga juhatusega liitub Mihkel Kasepuu

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS-i LHV Pank nõukogu valis ettevõtte juhatuse uueks liikmeks Mihkel Kasepuu, kelle vastutada jääb ettevõtte tehnoloogia- ja tootearenduse juhtimine. Otsuse uue juhatuse liikme sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank. Kasepuu asub ametisse käesoleva aasta 22. juulil viieaastase tähtajaga.

Mihkel Kasepuu on LHV Panga tehnoloogiajuhina ning tehnoloogia- ja tootearendusjuhina töötanud alates 2024. aastast. Aastatel 2015–2023 töötas ta Nortalis. LHV-s on ta täitnud võtmerolli skaleeritavate ja turvaliste süsteemide ehitamisel ning tootearenduse edendamisel. Tema ekspertteadmised on keskse tähtsusega panga digivõimekuse edasisel arendamisel.

Mihkel Kasepuul on Taltechist magistrikraad IT erialal. Ta on aktsionär ning juhatuse liige mitmes väikses IT-konsultatsiooni ja tarkvaraarenduse ettevõtetes Panda Solutions OÜ, SM Capital OÜ ja Futuleap OÜ. Kasepuu omab 10 LHV Groupi lihtaktsiat ja tal on õigus 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 79 733 LHV Groupi aktsiat.

LHV Groupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse kommentaar:

"Mihkel Kasepuu liitumine LHV Panga juhatusega toetab meie ambitsiooni saada tehnoloogia- ja tootepõhisemaks. Kuna inseneride ja inseneeria roll on kasvamas, tuleb suurendada ka selle valdkonna esindatust juhatuses. Mihkel hakkab vedama LHV strateegilist suunda, mille keskmes on järjepidev kasutajatele arusaadavate, nutikate ja ihaldusväärsete toodete loomine, rakendades masinõpet ja kiiresti arenevaid tehnoloogiaid. Mihklit tuntakse tema tipptasemel insenerimõtlemise ja kõrge agentsuse poolest. Lühikese aja jooksul LHV-s on ta tõestanud oma võimekust kiirendada infrastruktuuri platvormiuuendust ja anda hoogu juurde tooteorganiseerimisele. Jätka samas vaimus edasi."

Mihkel Kasepuu kommentaar:

"Oleme viimastel aastatel teinud tugevaid edusamme – viinud ellu oma pilvestrateegiat, automatiseerinud protsesse ja ajakohastanud pangandussüsteemi – samas seisavad ees veel mitmed huvitavad väljakutsed. Meie eesmärk on, et LHV tooted ja tehnoloogia esindaksid maailmatasemel tootest lähtuvat inseneeriat, mis suudaksid konkureerida globaalsel tasandil parimatega. Nii on kindel, et meie lahendused on jätkusuutlikud ning pakuvad klientidele turvalisust, kiirust ja mugavust. Meil on uhke, oskuslik ja motiveeritud meeskond, kes on valmis astuma julgeid samme edasi."

Lisaks Mihkel Kasepuule jätkavad LHV Panga juhatuse liikmetena Kadri Kiisel (esimees), Meelis Paakspuu (finantsjuht), Kadri Haldre (riskijuht), Jüri Heero (IT-juht), Annika Goroško (jaepanganduse juht), Indrek Nuume (ettevõtete panganduse juht).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1150 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli lõpu seisuga 468 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 113 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 176 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.







