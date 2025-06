Lassila & Tikanoja Oyj

Sisäpiiritieto

9.6.2025 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisen suunnittelu etenee

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus esittää toimitusjohtajien ja talousjohtajien nimittämistä kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoiminnoille osana suunniteltua osittaisjakautumista.

Eero Hautaniemi on ehdolla kiertotalousliiketoimintojen ja Antti Niitynpää on ehdolla kiinteistöpalveluliiketoimintojen toimitusjohtajaksi osana Lassila & Tikanoja Oyj:n suunniteltua osittaisjakautumista.

Osana 13. joulukuuta 2024 julkistettua suunnitelmaa eriyttää Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Lassila & Tikanoja”) kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanojan osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”), hallitus esittää Eero Hautaniemeä nimitettäväksi itsenäisten kiertotalousliiketoimintojen toimitusjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan. Samalla Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus esittää Antti Niitynpäätä, eMBA, s. 1972, nimitettäväksi Lassila & Tikanojalle Jakautumisessa jäljelle jäävien kiinteistöpalveluliiketoimintojen toimitusjohtajaksi, ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle.

Eero Hautaniemi on toiminut Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana ja Lassila & Tikanoja -konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 ja tulee jatkamaan nykyisessä tehtävässään Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan. Antti Niitynpää on toiminut Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana vuodesta 2021 ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus yhtiön kiinteistöpalveluiden johtotehtävistä. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä ISS yhtiöissä yli 10 vuoden ajan.

Lassila & Tikanojan Oyj:n hallitus esittää lisäksi KTM Joni Sorsasta nimitettäväksi itsenäisten kiertotalousliiketoimintojen talousjohtajaksi ja KTM Mika Stirkkistä nimitettäväksi kiinteistöpalveluliiketoimintojen talousjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan. Joni Sorsanen on toiminut Lassila & Tikanoja -konsernin talousjohtajana ja Lassila & Tikanoja -konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2024 ja tulee jatkamaan nykyisessä tehtävässään suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan. Mika Stirkkisellä on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon johtotehtävistä mm. Finnairin CFO:na.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Jukka Leinonen

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

