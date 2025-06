LeddarTech apporte d’autres modifications à sa facilité de crédit et à son offre de financement relais et annonce le retour au travail de certains employés mis à pied

QUÉBEC, Canada, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. (« LeddarTech » ou la « Société ») (Nasdaq : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées, LeddarVision™, a annoncé aujourd’hui avoir conclu les ententes suivantes :

une dix-huitième convention de modification (la « Dix-huitième convention de modification ») avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») concernant l’offre de financement modifiée et mise à jour en date du 5 avril 2023 (la « Facilité de crédit de Desjardins »), aux termes de laquelle Desjardins a notamment accepté de reporter temporairement le paiement de certains intérêts et frais jusqu’au 31 janvier 2026, sous réserve de paiements prévisionnels de flux de trésorerie acceptables;

une sixième convention de modification (la « Sixième convention de modification ») avec les prêteurs initiaux dans le cadre du financement relais, certains membres de la direction et du conseil d’administration et FS Investment Management (collectivement, les « Prêteurs dans le cadre du financement relais ») relativement à l’offre de financement relais datée du 16 août 2024 (l’« Offre de financement relais ») aux termes de laquelle les Prêteurs dans le cadre du financement relais ont convenu, notamment, de reporter l’échéance du prêt-relais jusqu’au 31 janvier 2026.

La Sixième convention de modification de l’Offre de financement relais prévoit également un nouveau prêt-relais participatif à terme par FS Investment Management d’un montant maximal de 2 000 000 $ US afin de fournir à LeddarTech les liquidités nécessaires à la réalisation d’un ou de plusieurs investissements en titres de capitaux propres ou opérations commerciales visant LeddarTech et ses technologies.

Rien ne garantit que LeddarTech sera en mesure de réunir des fonds supplémentaires ou de réaliser une opération commerciale ni qu’elle réussira à trouver et à mettre en œuvre de telles solutions de rechange, et rien ne garantit l’issue et le calendrier de ces solutions de rechange.

Les descriptions qui précèdent de la Dix-huitième convention de modification et de la Sixième convention de modification ne se veulent pas exhaustives et sont données entièrement sous réserve de ces conventions de modification, dont des exemplaires seront déposés sous les profils SEDAR+ et EDGAR de LeddarTech, respectivement au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov.

Le prêt à terme de FS Investment Management décrit ci-dessus constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») puisque FS Investment Management est une personne apparentée à la Société en vertu du Règlement 61-101. La Société se prévaut des dispenses de l’obligation d’évaluation officielle prévue au paragraphe 5.5a) du Règlement 61-101 et de l’exigence d’approbation des actionnaires minoritaires prévue à l’alinéa 5.7(1)a) du Règlement 61-101 à l’égard de la participation de cette personne apparentée, étant donné que la juste valeur marchande de l’opération, dans la mesure où elle concerne les personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Retour au travail de certains employés à la suite des mises à pied annoncées précédemment

LeddarTech a également annoncé le retour au travail, à partir du 4 juin, de certains employés qui avaient été touchés par la réduction des effectifs annoncée précédemment. Les employés qui ont repris leurs fonctions soutiennent diverses activités commerciales en cours. LeddarTech prévoit rappeler progressivement un plus grand nombre de ses employés qui ont été mis à pied afin de soutenir ces activités commerciales. Il est impossible de préciser le moment où cette décision sera prise, si ces autres employés seront rappelés à court terme ou même s’ils le seront.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 190 demandes de brevets (dont 112 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Des renseignements complémentaires sur LeddarTech sont disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés relatifs à la stratégie, aux activités futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de LeddarTech, à son intention de rappeler des employés qui ont été mis à pied, ainsi qu’aux attentes concernant le rendement, l’adoption et la commercialisation prévus de ses produits. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, (i) notre capacité à continuer de respecter les exigences en matière d’inscription du Nasdaq à la suite de notre transfert vers le Nasdaq Capital Market; (ii) notre capacité à accéder en temps voulu à des capitaux et à du financement suffisants, notamment à des conditions favorables; (iii) notre capacité à respecter les clauses restrictives de nos emprunts, y compris notre capacité à conclure des ententes d’atermoiement, des renonciations ou des modifications avec nos prêteurs, ou à obtenir d’autres assouplissements de leur part, le cas échéant; (iv) des discussions concernant des solutions de rechange éventuelles relatives à un refinancement, à une restructuration du capital ou à toute opération commerciale ou autre opération convenable; (v) la capacité de LeddarTech à exécuter son modèle d’affaires, à remporter des contrats de conception et à générer des revenus significatifs; (vi) la capacité de LeddarTech à commercialiser avec succès son offre de produits à grande échelle, que ce soit par le biais de l’entente de collaboration avec Texas Instruments, d’une collaboration avec un fournisseur de rang 2 ou autre; (vii) les changements dans notre stratégie, nos opérations futures, notre situation financière, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus et nos plans; (viii) l’évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l’industrie; (ix) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (x) les changements négatifs potentiels dans les relations avec nos clients, nos employés, nos fournisseurs ou d’autres parties; (xi) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (xii) l’issue de tout litige connu ou inconnu et de toute procédure réglementaire; (xiii) l’imprévisibilité et la gravité d’événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement ou l’escalade d’une guerre ou d’hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie, ainsi que la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés; et (xiv) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les facteurs de risque figurant sur le formulaire 20-F de LeddarTech déposé auprès de la SEC. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l’exige, LeddarTech ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Contact :

Chris Stewart, Chef de la direction financière, LeddarTech Holdings Inc.

Tél. : + 1 514 427-0858, chris.stewart@leddartech.com

Site web, relations investisseurs : investors.leddartech.com

: investors.leddartech.com Contact, relations investisseurs : Mike Bishop, mike@bishopir.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Holdings Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

LeddarTech Holdings Inc. est une société publique cotée au NASDAQ sous le symbole « LDTC ».