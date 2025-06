Nuevos análisis corroboran los beneficios a largo plazo del régimen cuádruple basado en la formulación subcutánea de DARZALEX® (daratumumab) para pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico

Las tasas de negatividad sostenida de la ERM (10-5) a los 24 meses o más se duplicaron con creces en los pacientes aptos para trasplante tratados con daratumumab-VRd frente a solo VRd en el estudio de Fase 3 PERSEUS1

Los datos del estudio de Fase 3 CEPHEUS muestran que daratumumab-VRd redujo significativamente el riesgo de progresión o muerte, en un 49 por ciento, frente a solo VRd en pacientes recién diagnosticados no aptos para trasplante2

BEERSE, BÉLGICA, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy datos de dos estudios que destacan que DARZALEX® (daratumumab) en formulación subcutánea con bortezomib, lenalidomida y dexametasona (daratumumab-VRd) demostraron unas tasas de negatividad de la enfermedad residual mínima (ERM) profundas y sostenidas, y mejoraron la supervivencia libre de progresión (SLP) a largo plazo en pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico (MMND), independientemente del estado del trasplante.1,2 Los resultados se destacaron en ponencias orales sobre un análisis de la ERM sostenida en pacientes aptos para trasplante del estudio de Fase 3 PERSEUS (Resumen #7501) y un análisis de subgrupos de pacientes no aptos para trasplante del estudio de Fase 3 CEPHEUS (Resumen #7516) en la Convención Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2025.1,2

“Los regímenes cuádruples basados en daratumumab están redefiniendo el tratamiento de primera línea del mieloma múltiple, ya que ofrecen la posibilidad de obtener respuestas más profundas y duraderas desde el inicio, lo que acerca a los pacientes a la remisión a largo plazo,” afirmó Ester in’t Groen, directora para EMEA del Área Terapéutica de Hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. “Los últimos datos presentados en la ASCO reafirman el papel de los regímenes PERSEUS y CEPHEUS como tratamiento estándar en los pacientes recién diagnosticados, independientemente de su idoneidad para el trasplante.”

Un nuevo análisis del estudio de Fase 3 PERSEUS muestra que la adición de daratumumab-VRd seguida de un régimen de mantenimiento con daratumumab subcutáneo y lenalidomida (daratumumab-R) condujo a una mejora y profundización de las tasas de negatividad global y sostenida de la ERM (10-5) en comparación con la inducción con VRd y la consolidación con mantenimiento con R.1 En una mediana de seguimiento de 47.5 meses, las tasas de negatividad sostenida de la ERM (10-5) se duplicaron con creces con daratumumab-VRd seguido del mantenimiento con daratumumab-R, en comparación con VRd y mantenimiento con R, tanto a los 12 meses como a los 12 meses o más (64.8 por ciento frente a 29.7 por ciento; cociente de posibilidades, 4.42; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 3.22-6.08; p<0.0001) y a los 24 meses o más (55.8 por ciento frente a 22.6 por ciento; cociente de posibilidades [CP], 4.36; IC del 95 por ciento, 3.15-6.05, p<0.0001).1

Entre los pacientes que lograron la negatividad sostenida de la ERM durante 12 meses o más, la tasa de SLP a los 48 meses con daratumumab-VRd seguido de daratumumab-R en mantenimiento fue del 95.3 por ciento, en comparación con el 94.2 por ciento para VRd y mantenimiento con R (cociente de riesgos [CR], 0.83; IC del 95 por ciento, 0.3-2.3), lo que corrobora la importancia de lograr la negatividad sostenida de la ERM para una remisión prolongada de la enfermedad.1

“Los datos muestran que el tratamiento con daratumumab-VRd seguido de un régimen de mantenimiento con daratumumab-R es una opción terapéutica muy eficaz para los pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico aptos para trasplante,” afirmó el Dr. Philippe Moreau, director del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Hôtel-Dieu de Nantes, Francia, y autor principal del estudio.* “La profundidad y la durabilidad de la negatividad de la ERM que se han observado, junto con las altas tasas de supervivencia libre de progresión a los cuatro años, subrayan el beneficio a largo plazo que el régimen basado en daratumumab subcutáneo puede ofrecer a los pacientes en las primeras fases de su tratamiento.”

Los datos adicionales del estudio de Fase 3 CEPHEUS analizan los beneficios de daratumumab subcutáneo en pacientes no aptos para trasplante, independientemente de su estado de riesgo citogenético

El análisis post-hoc del estudio de Fase 3 CEPHEUS se centró exclusivamente en pacientes no aptos para trasplante, lo que corrobora que añadir daratumumab subcutáneo a VRd profundiza significativamente la respuesta y prolonga la SLP en comparación con solo VRd en esta población de pacientes.2

En una mediana de seguimiento de 58.7 meses, los pacientes que recibieron daratumumab-VRd alcanzaron tasas de negatividad de la ERM global significativamente más altas en el umbral de sensibilidad de 10⁻⁵, con un 60.4 por ciento frente al 39.3 por ciento con VRd (CP, 2.37; IC del 95 por ciento, 1.47-3.80; p=0.0004).2 Además, el tratamiento con daratumumab-VRd dio lugar a altas tasas de negatividad de la ERM en el umbral de 10⁻⁶, con un 45.8 por ciento frente al 26.9 por ciento con VRd (CP, 2.28; IC del 95 por ciento, 1.40-3.73; p=0.0010).2 Estas respuestas más profundas se tradujeron en mejores resultados a largo plazo, con un 69.0 por ciento de los pacientes sin progresión a los 54 meses cuando se trataron con daratumumab-VRd frente al 48.0 por ciento con VRd (CR, 0.5; IC del 95 por ciento, 0.35-0.74; p=0.0003).2 La supervivencia global (SG) favoreció numéricamente a daratumumab-VRd (CR, 0.66; IC del 95 por ciento, 0.42-1.03, p=0.0682), con un beneficio aún mayor observado tras censurar las muertes relacionadas con la COVID-19 (CR, 0.55; IC del 95 por ciento, 0.34-0.90, p=0.0159).2

Los datos adicionales presentados en la ASCO incluyeron un análisis de subgrupos del ensayo CEPHEUS para pacientes con MMND no aptos para trasplante y con trasplante diferido que se consideraban de alto riesgo de anomalías citogenéticas (Resumen #7529).3 Con una mediana de seguimiento de 58.7 meses, la tasa global de negatividad de la ERM mejoró en los pacientes con riesgo estándar tratados con daratumumab-VRd en comparación con VRd.3 Aunque las tasas de negatividad de la ERM por grupo de tratamiento en los pacientes con alto riesgo según el protocolo fueron comparables, la SLP tendió a mejorar con daratumumab-VRd.3

“En múltiples estudios, el creciente conjunto de datos sobre los regímenes basados en daratumumab indica respuestas impresionantes y profundas, así como una supervivencia libre de progresión significativa en los pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico, incluidos los de alto riesgo,” afirmó Jordan Schecter, vicepresidente y director del Área del Mieloma Múltiple de Johnson & Johnson Innovative Medicine. “Estos resultados constantes en todas las poblaciones de pacientes, independientemente de su idoneidad para el trasplante, reafirman el papel del daratumumab subcutáneo como piedra angular del tratamiento de primera línea.”



En los estudios PERSEUS y CEPHEUS, los perfiles de seguridad fueron coherentes con el perfil de seguridad conocido de daratumumab subcutáneo.1,2,3 Los resultados de seguridad de daratumumab-VRd en el estudio PERSEUS se publicaron anteriormente en The New England Journal of Medicine.4 Las reacciones adversas hematológicas más frecuentes (≥20 por ciento) en pacientes con mieloma múltiple que recibieron daratumumab-VRd frente a VRd incluyeron neutropenia (69.2 por ciento frente al 58.8 por ciento), trombocitopenia (48.4 por ciento frente al 34.3 por ciento) y anemia (22.2 por ciento frente al 20.7 por ciento).4 De forma similar, en el estudio CEPHEUS, daratumumab-VRd no mostró problemas de seguridad adicionales en el subgrupo no apto para trasplante en comparación con la población por intención de tratar.2 Los acontecimientos adversos hematológicos de grado 3/4 más frecuentes que surgieron durante el tratamiento fueron neutropenia (43.8 por ciento frente al 31.7 por ciento), trombocitopenia (30.6 por ciento frente al 23.2 por ciento) y anemia (12.5 por ciento frente al 12.7 por ciento).2

Acerca de los estudios PERSEUS y CEPHEUS

El estudio PERSEUS (NCT03710603) se está llevando a cabo en colaboración con la Red Europea del Mieloma, que actúa en calidad de patrocinador.5 PERSEUS es un estudio en curso, aleatorizado, abierto, de Fase 3 que compara la eficacia y seguridad de daratumumab, bortezomib, lenalidomida y dexametasona (daratumumab-VRd) y el trasplante autólogo de células madre seguido del mantenimiento con D-R frente al tratamiento estándar con bortezomib, lenalidomida y dexametasona (VRd) y el transplante autólogo de células madre seguido del mantenimiento con R en pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico (MMND) aptos para trasplante (n=355).4 El criterio de valoración primario es la supervivencia libre de progresión (SLP), y los criterios de valoración secundarios incluyen la tasa global de respuesta completa o mejorada, la negatividad global de la ERM (en los pacientes con respuesta completa o mejorada) y la supervivencia global (SG).4 Daratumumab subcutáneo (SC) se interrumpió después de al menos 24 meses de tratamiento de mantenimiento con D-R en los pacientes que habían obtenido una respuesta completa o mejorada y habían mantenido el estado negativo de la ERM durante al menos 12 meses.4 La mediana de edad es de 61.0 (rango, 32-70) años para los pacientes del brazo daratumumab-VRd y de 59.0 (rango, 31-70) años para los pacientes del brazo VRd.4 El estudio se está llevando a cabo en 13 países de Europa y en Australia.5 El 23 de octubre de 2024, la Comisión Europea aprobó una ampliación de la indicación de daratumumab-VRd para pacientes con MMND aptos para el trasplante autólogo de células madre basándose en los resultados del estudio PERSEUS.6,7

CEPHEUS (NCT03652064) es un estudio en curso, aleatorizado, abierto, de Fase 3 que compara daratumumab-VRd en formulación subcutánea con el VRd estándar.8,9 En el ensayo se han inscrito 395 pacientes con MMND que no son aptos para el trasplante de células madre (TCM) o para los que no está previsto el TCM.9 El criterio de valoración principal es la tasa global de negatividad de la ERM.9 La edad mínima para participar es de 18 años tanto para los pacientes del grupo de daratumumab-VRd como para los del grupo de VRd, con una mediana de edad de 70 años (rango de 31 a 80).8 El estudio se está llevando a cabo en 13 países de Norteamérica, Sudamérica y Europa.9 El 7 de abril de 2025, la Comisión Europea aprobó una ampliación de la indicación de daratumumab-VRd para el MMND basándose en los resultados del estudio CEPHEUS.9,10

Acerca de daratumumab y daratumumab subcutáneo

Johnson & Johnson se ha comprometido a explorar el potencial de daratumumab para los pacientes con mieloma múltiple en todo el espectro de la enfermedad.

En agosto de 2012, Janssen Biotech, Inc., una empresa de Johnson & Johnson, y Genmab A/S celebraron un acuerdo mundial, que concedió a Johnson & Johnson una licencia exclusiva para desarrollar, producir y comercializar daratumumab. Desde el lanzamiento, daratumumab se ha convertido en una terapia de base en el tratamiento del mieloma múltiple, siendo usada en el tratamiento de más de 618,000 pacientes de todo el mundo.11 Daratumumab es el único anticuerpo dirigido a la proteína CD38 aprobado para su administración subcutánea para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.12 Daratumumab subcutáneo está coformulado con hialuronidasa humana recombinante PH20 (rHuPH20), la tecnología de administración de fármacos ENHANZE® de Halozyme.12

CD38 es una proteína de superficie que está presente en niveles altos en las células de mieloma múltiple, con independencia de la fase de la enfermedad.12 Daratumumab se une a CD38 e inhibe el crecimiento de las células tumorales, induciendo la muerte de las células del mieloma.12 Daratumumab también podría tener un efecto sobre las células normales.12 Los datos de diez ensayos clínicos de Fase 3, tanto en tratamientos de primera línea como en recaída, han mostrado que los regímenes basados en daratumumab tuvieron como resultado una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión y/o la supervivencia global.8,13,14,15,16,17,18,19,20

Para más información sobre daratumumab, véase el Resumen de características del producto en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1101.htm.

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.21,22 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas malignas siguen proliferando, acumulándose en el organismo y desplazando a las células sanguíneas normales, además de provocar a menudo la degradación ósea y otras complicaciones graves.22 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35,000 personas y fallecieron más de 22,700 pacientes.23 Los pacientes que padecen mieloma múltiple experimentan recaídas que son más frecuentes con cada línea de terapia,24,25 mientras que las remisiones se acortan progresivamente.24,25,26 Si bien algunos pacientes no presentan inicialmente síntomas de la enfermedad, otros pueden tener síntomas frecuentes, que pueden incluir fractura o dolor óseo, anemia, cansancio, hipercalcemia, infecciones o insuficiencia renal.27

* El Dr. Philippe Moreau, director del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Hôtel-Dieu de Nantes, Francia, ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencia a Janssen-Cilag International NV, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

Mayo de 2025