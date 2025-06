Equativ e Sharethrough Operano Ora Sotto il Marchio Equativ, Consolidando la Posizione Globale di Piattaforma Media End-to-End Leader di Mercato

NEW YORK, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ annuncia oggi la completa unificazione di Sharethrough sotto il suo marchio e nelle sue operazioni globali, andando a formare una delle più grandi piattaforme e marketplace di media indipendenti a livello mondiale e rafforzando la sua capacità di servire gli inserzionisti e gli editori globali con trasparenza, innovazione e tecnologia user-first. Inoltre, Equativ beneficia di un rebrand completo della sua identità visiva e del suo sito web.

Questo importante traguardo segna l'unione delle due società sotto lo stesso tetto e costituisce il passo finale di un processo di integrazione durato un anno, dopo l 'acquisizione di Sharethrough da parte di Equativ nel giugno 2024.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

Nel corso degli ultimi dodici mesi, la potenza combinata di Equativ e Sharethrough ha accelerato in modo significativo la crescita dell'azienda, posizionando saldamente Equativ come piattaforma indipendente leader a cui si affidano migliaia di brand globali e tutte le agenzie Big Six. Le alleanze strategiche con importanti player come Deutsche Telekom e Titan OS e l 'acquisizione di Kamino Retail dimostrano ulteriormente l'impegno di Equativ per l'innovazione e la portata globale e il suo ruolo di partner di fiducia per i marketer orientati ai risultati.

“Questo è più di un rebrand: è il culmine di una visione comune per costruire un'alternativa più dinamica, innovativa e orientata al successo rispetto all'attuale panorama frammentato dell'ad tech”, ha dichiarato Ben Skinazi, Chief Marketing Officer di Equativ. “Insieme, abbiamo costruito una piattaforma globale progettata per l'interoperabilità, l'intelligenza e per garantire risultati lungo tutto il media journey”.

La nuova Equativ riunisce in un'unica piattaforma media la pianificazione, la curation, l'attivazione, il potenziamento degli annunci e l'ottimizzazione: Maestro by Equativ , che offre a brand e agenzie un unico accesso a molteplici soluzioni per ottenere risultati nell'odierna economia dell'attenzione. Grazie alle funzionalità omnicanale per CTV, video, native, display e retail media, Equativ semplifica lo scenario dell'ad tech e offre performance e media di qualità, soddisfacendo le esigenze di un contesto mediatico in rapida evoluzione.

"In un momento in cui l'innovazione e le prestazioni sono fondamentali, l'unione di Sharethrough ed Equativ rappresenta un potente balzo in avanti. Grazie alla combinazione dei loro punti di forza complementari, stiamo aumentando la sostenibilità, la trasparenza e la creatività, consentendo a Horizon di ottenere risultati audaci e rivoluzionari per i nostri clienti più ambiziosi e orientati alla performance", ha reso noto Alex Stone, SVP, Agency Partnerships & Advanced Video, Horizon Media.

Brian O'Kelley, Cofondatore e CEO di Scope3, ha affermato: "Sono davvero entusiasta di ciò che il futuro riserva a Equativ, dal momento che Sharethrough ed Equativ si uniscono sotto un unico nome. Dai prodotti pionieristici per i media verdi all'adozione precoce della tecnologia di Scope3, entrambe le aziende hanno costantemente spinto il settore in avanti. Con la forza dei loro team e delle loro piattaforme, credo che questa impresa unificata avrà un impatto ancora maggiore sul futuro dei media programmatici".

In qualità di consulente strategica di Equativ negli ultimi due anni, Mykim Chikli, ex CEO di Publicis Group in EMEA e Asia e CEO di Weborama in Francia, ha dichiarato: "Come persona che ha trascorso decenni sul versante delle agenzie lavorando con marchi globali, ho visto in prima persona come si è evoluto il settore e quanto è diventato frammentato e complesso. Ciò che Equativ ha ottenuto con questa fusione non è solo scalabilità, ma anche chiarezza: una piattaforma che semplifica l'esecuzione, rispetta l'esperienza dell'utente e offre risultati reali e sostenibili. È esattamente il tipo di partner di cui agenzie e inserzionisti hanno bisogno nel mercato di oggi".

"La piattaforma di Equativ è robusta, flessibile e adatta al nostro ambiente applicativo. I team di Equativ sono reattivi, attenti e sempre pronti a ottimizzare la configurazione. È una partnership davvero affidabile che ci permette di combinare risultati pubblicitari e competenze tecnologiche", ha testimoniato Vincent Salini, Digital Sales Director di France TV Advertising.

A proposito di Equativ

Equativ è una piattaforma media end-to-end globale che consente agli inserzionisti e agli editori di ottenere risultati reali combinando inventario premium e pubblico con una curation avanzata e una tecnologia pubblicitaria all'avanguardia su tutti i canali. Costruita appositamente per l'economia dell'attenzione, Equativ offre qualità, coinvolgimento e prestazioni dando la priorità a esperienze pubblicitarie rispettose e incentrate sull'utente. Con un team di oltre 750 professionisti in 20 Paesi, Equativ combina una scala globale con una profonda esperienza locale. Per saperne di più, visita Equativ.com .