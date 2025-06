Baltic Horizon Fond taotleb võlakirjaomanike nõusolekut võlakirja tingimuste muutmiseks

Baltic Horizon Fond (Emitent) on algatanud kirjaliku menetluse, et muuta võlakirjade üldtingimusi seoses Baltic Horizon Fondi 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (ISIN EE3300003235, Võlakirjad). Hetkel on Võlakirjade kogu nominaalväärtus 18 999 997,80 eurot, kuna võlakirjade üldtingimuste (Tingimused) kohaselt on Baltic Horizon Fond osaliselt lunastanud Võlakirju nominaalväärtuses 23 000 002,20 eurot.

Emitent on otsustanud taotleda Võlakirjade omanikelt (Investorid) nõusolekut, et muuta Võlakirjade vabatahtliku ennetähtaegse lunastamise korda. Muudatuse eesmärk on anda Emitendile suurem paindlikkus vabatahtliku ennetähtaegse lunastamise läbiviimisel.

Northern Horizon Capital AS fondivalitsejana on olnud Investoritega suhtluses ja saanud esialgse nõusoleku taotletavate muudatuste osas, mille vormistamine toimub käesolevaga vastavalt Investorite otsuste vastuvõtmise ametlikule protseduurile nagu sätestatud Tingimustes. Kirjalikus hääletusprotsessis osalemiseks on õigustatud Investorid, kelle nimel on Nasdaq CSD SE poolt peetavas väärtpaberite registris registreeritud Baltic Horizon Fondi võlakirju 6. juuni 2025 seisuga. Kõigile Investoritele saadab vastava teate võlakirjaomanikke esindav agent Triniti Collateral Agent IX OÜ (Agent).

Investorite nõusolekut taotletakse selleks, et muuta vabatahtliku ennetähtaegse lunastamise korda, mis tuleneb peamiselt Tingimuste punktist 13.1. Hääletada saab, saates Agendile täidetud hääletusankeedi posti, kulleri või e-postiga hiljemalt kell 23:59 (EET) 12. juuniks 2025. Agendi poolt saadetud teade koos hääletusjuhiste, hääletusankeedi ja volikirja näidisega on lisatud käesolevale börsiteatele.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et hääletamises osaleksid Investorid, kellele kuulub Võlakirju vähemalt 55% ulatuses Võlakirjade kogu nominaalväärtusest ning otsuse poolt hääletavad Investorid, kellele kuulub kokku vähemalt 2/3 hääletuses osalenud Võlakirjadest. Kui vajalik häälteenamus on saavutatud, loetakse otsus vastu võetuks, isegi kui hääletamiseks antud tähtaeg ei ole veel möödunud. Teave vastuvõetud otsuse kohta saadetakse kõigile Investoritele, avaldatakse Baltic Horizon Fondi koduleheküljel ning börsiteatena.



Juhul, kui Investorid taotletud otsuse heaks kiidavad, on see vastavalt Tingimuste punktile 16.12 siduv kõigile Investoritele sõltumata sellest, kas nad osalesid hääletuses või hääletasid otsuse vastu.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

