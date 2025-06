Meriaura Group Oyj: Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n yhdistyminen on saatettu päätökseen, Meriaura Group Oy:n osakkeiden myynti, omien osakkeiden suunnattu hankkiminen ja mitätöinti, toiminimen ja toimitusjohtajan vaihtuminen

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 9.6.2025 klo 20.00 (CEST)



MERIAURA GROUP OYJ:N JA SUMMA DEFENCE OY:N YHDISTYMINEN ON SAATETTU PÄÄTÖKSEEN, MERIAURA GROUP OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI, OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATTU HANKKIMINEN JA MITÄTÖINTI, TOIMINIMEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VAIHTUMINEN



Meriaura Group Oyj:n (”Meriaura Group” tai "Yhtiö") ja Summa Defence Oy:n 29.1.2025 tiedotettu yhdistyminen ja siihen liittyvä järjestelykokonaisuus ("Transaktio") on pantu täytäntöön 10.6.2025. Meriaura Groupin 24.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi Transaktion toteuttamisen ja antoi hallitukselle tarvittavat valtuutukset Transaktion täytäntöönpanemiseksi.

Transaktion täytäntöönpano

Yhtiön hallitus on todennut Transaktiota koskevassa, 29.1.2025 solmitussa osakevaihtosopimuksessa (”Osakevaihtosopimus”) ja sen 31.3.2025 solmitussa täsmennyssopimuksessa, asetetut ehdot täyttyneeksi ja Yhtiö on allekirjoittanut Transaktiota koskevan täytäntöönpanoasiakirjan 10.6.2025.

Yhtiön hallituksella oli päätöstä tehdessään käytössään muun ohessa HLP Corporate Finance Oy:n antama Fairness Opinion -lausunto, jonka mukaan Transaktio on taloudellisesti kohtuullinen Yhtiön kaikille nykyisille osakkeenomistajille. Lausunto on julkistettu 31.3.2025.

Lisäksi Yhtiö on julkistanut 31.3.2025 Nasdaq Stockholm AB:n hyväksymän yhtiöesitteen.

Meriaura Groupin hallituksen jäsenistä Arto Räty ja Jussi Mälkiä eivät osallistuneet Transaktiota koskevaan päätöksentekoon lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten vuoksi.

Transaktiossa toteutettiin seuraavat järjestelyt:

1. Summa Defence Oy:n osakekannan hankinta osakevaihdolla





Yhtiö on hankkinut puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä kokoavan Summa Defence Oy:n (Y-tunnus: 3455766-7, ”Summa Defence”) koko osakekannan 187.699.999,98 euron kauppahinnalla. Meriaura Group maksoi kauppahinnan suuntaamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen valtuutuksella päätetyssä suunnatussa osakeannissa (”Osakevaihto”) Summa Defencen osakkeenomistajille kauppahinnan maksuksi yhteensä 4.030.374.032 uutta Meriaura Groupin osaketta (”Vastikeosake”), merkintähinnalla 0,04657136 euroa/Vastikeosake.

Vastikeosakkeiden merkintähinta Osakevaihdossa perustuu osapuolien Osakevaihtosopimuksessa sovittuun Vastikeosakkeen arvoon. Transaktiossa käytetty Vastikeosakkeen arvo sisältää 5,4 prosentin preemion Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First North Growth Market Finlandin listalla 28.1.2025, ja 24,9 prosentin preemion Yhtiön osakkeen kolmen kuukauden ajanjakson (päättyen 28.1.2025 mukaan lukien) kaupankäynnin volyymilla painotettuun keskihintaan samalla listalla.

Summa Defencen osakkeenomistajat ovat maksaneet Vastikeosakkeiden merkintähinnat apporttilla ja luovuttaneet Meriaura Group Oyj:lle kaikki hallussaan olevat Summa Defencen, yhteensä 82.269.824 osaketta, jotka edustavat 100 prosenttia Summa Defencen täysin dilutoidusta ja velattomasta osakekannasta.

Osakevaihdossa annettavat Vastikeosakkeet annetaan Meriaura Group-konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakevaihdolle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Vastikeosakkeet oikeuttavat Meriaura Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 10.6.2025. Yhtiö tulee hakemaan Vastikeosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Sweden – ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikoilla, arviolta 11.6.2025 Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. Osaa Vastikeosakkeita koskee 18 kuukauden luovutusrajoitus (”lock-up”) niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti.

2. Meriaura Oy:n osakkeiden myynti Meriaura Invest Oy:lle





Yhtiö on myynyt kaikki omistamansa Meriaura Oy:n (Y-tunnus: 0669579-8) osakkeet, yhteensä 2.391 osaketta (noin 79,4 prosenttia osakekannasta) Meriaura Invest Oy:lle (Y-tunnus: 0894369-5) 14,4 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kauppahinta on rahoitettu myyjän Meriaura Invest O:lle myöntämällä 14,4 miljoonan euron suuruisella lainalla (”Laina”), joka annettiin tavanomaisin ehdoin.

3. Yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen Meriaura Invest Oy:ltä





Yhtiö on päättänyt hankkia varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusti, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, yhteensä 330.675.334 omaa osaketta Meriaura Invest Oy:ltä 0,04657136 euron osakekohtaisella hinnalla, mikä vastaa Osakevaihtosopimuksessa sovittua osakkeen arvoa. Omien osakkeiden hankinnan kokonaishinta on noin 15.400.000,02 euroa, josta:

14,4 miljoonaa euroa kuitataan maksetuksi Lainan pääomaa ja korkoja vastaan; ja





noin 1,0 miljoonaa euroa maksetaan käteisenä Meriaura Invest Oy:lle.





Omien osakkeiden hankinta liittyy Osakevaihtosopimuksessa sovitun Transaktion toteuttamiseen ja osakkeiden hankinnan edellytyksenä on, että Transaktio toteutuu hallituksen hyväksymällä tavalla siten, että Osakevaihto ja siinä merkittäväksi annetut Vastikeosakkeet, yhteensä 4.030.374.032 Vastikeosaketta, on merkitty kaupparekisteriin samaan aikaan omien osakkeiden hankinnan täytäntöönpanon ja niiden omistusoikeuden Yhtiölle siirtymisen kanssa.

Yhtiö on päättänyt mitätöidä hankittavat omat osakkeet ja osakkeiden mitätöinti rekisteröidään kaupparekisteriin samanaikaisesti Vastikeosakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen kanssa, arviolta 10.6.2025.

Omat osakkeet hankitaan Transaktion toteuttamiseksi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, joten osakkeiden hankkimiselle muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa on olemassa Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

4. Toiminimen muutos





Transaktion täytäntöönpanon jälkeen Yhtiön toiminimi muuttuu Summa Defence Oyj:ksi muun ohessa toiminimen muutosta koskevien yhtiöjärjestyksen muutosten tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 10.6.2025.

5. Toimitusjohtajan vaihtuminen





Transaktion täytäntöönpanon yhteydessä Jussi Mälkiän toimisuhde Yhtiön toimitusjohtajana päättyi 10.6.2025.

Jussi Holopainen on nimitetty Meriaura Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi 10.6.2025 alkaen.

6. Luovutusrajoituksiin on sovittu muutoksia ennen Transaktion täytäntöönpanoa





Luovutusrajoitusten piirissä olevien Yhtiön osakkeiden määrä on täsmentynyt yhtiöesitteessä esitetystä 3.808.812.276 osakkeesta 3.661.973.110 osakkeeseen. Alla on kuvattu luovutusrajoitusten piirissä olevien osakkeiden täsmentynyt määrä niiden osakkeenomistajien osalta, joiden osakemäärissä on tapahtunut vähäistä suurempia muutoksia.

PM Ruukki Oy: 390.542.151

Jerovit Investment Oy: 313.024.143

holoborg Oy: 273.677.116

3lions Oy: 4.999.998

Akciju sabiedrība “HansaMatrix”: 163.526.775

Macro Riga SIA: 124.293.859

Venture ABC SIA: 84.744.378

BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF: 60.120.138

Helmi Venture Oy: 67.589.006

Petrole Des International Pte Ltd: 112.873.607

Jukka Pietilä: 89.599.317

Hans Niemi: 0

7. Suurimmat osakkeenomistajat





Ennen Osakevaihtoa Summa Defence Oy:n osakeomistuksessa tapahtuneista muutoksista johtuen Yhtiön kymmenen (10) suurinta omistajaa Transaktion täytäntöönpanon jälkeen ovat täsmentyneet seuraavasti yhtiöesitteessä kuvatusta:

PM Ruukki Oy1 390.542.151 (8,55 %) Baltic Work Boats 375.897.768 (8,23 %) Jerovit Investment Oy2 313.024.143 (6,85 %) Jussi Mälkiä3 289.424.148 (6,34 %) Oy Haapalandia Invest Ltd 278.412.453 (6,10 %) holoborg Oy4 273.677.116 (5,99 %) Ilmars Osmanis5 209.038.237 (4,58 %) Juha Granqvist 187.948.884 (4,12 %) Janne Kosomaa 187.948.884 (4,12 %) Akciju sabiedrība

“HansaMatrix” 163.526.775 (3,58 %)

1 PM Ruukki Oy on Markku Kankaalan määräysvaltayhteisö.

2 Jerovit Investment Oy on Samuli Koskelan määräysvaltayhteisö.

3 Meriaura Invest Oy on Jussi Mälkiän määräysvaltayhteisö. Meriaura Invest Oy omistaa 212.306.431 osaketta. Lisäksi Jussi Mälkiä omistaa henkilökohtaisesti 345.742 osaketta, ja hänen lähipiirinsä omistaa 70.621 osaketta ja 60.000 osaketta. Edelleen Jussi Mälkiä omistaa 90,84 % osuuden Aura Mare Oy:stä, joka on yksi Summa Defence Oy:n osakkaista. Aura Mare Oy on Jussi Mälkiän määräysvaltayhteisö. Aura Mare Oy:n omistusosuus on 76.641.354 osaketta. Jussi Mälkiän yhteenlaskettu omistusosuus – henkilökohtainen omistus, lähipiirin omistukset ja omistukset Meriaura Invest Oy:n ja Aura Mare Oy:n kautta – on 289.424.148 osaketta, mikä edustaa 6,34 % ääniosuutta.

4 holoborg Oy on Jussi Holopaisen määräysvaltayhteisö.

5 Ilmars Osmanis omistaa Yhtiön osakkeita epäsuorasti määräysvaltayhteisöjensä Venture ABC:n ja Macro Riga, SIA:n kautta.

MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

Puh: +358 44 517 4543

Sähköposti: jussi.holopainen@summadefence.com

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

