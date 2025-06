Les Laboratoires nucléaires canadiens et l’Université d’Ottawa accélèrent la recherche sur le rayonnement à faible dose et font progresser la prochaine génération de scientifiques

CHALK RIVER, Ontario, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), la première organisation de science et de technologie nucléaires du Canada, et l’Université d’Ottawa (uOttawa), l’une des universités les plus novatrices du Canada, sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat visant à faire progresser les connaissances, l’éducation, la recherche et l’innovation en matière d’effets sur la santé liés à l’exposition au rayonnement à faible dose (RFD).

Tirant parti des capacités complémentaires des principaux organismes de recherche, le nouveau partenariat s’appuie sur le leadership mondial des LNC dans la recherche sur le RFD avec l’établissement d’un centre d’innovation sur le RFD dirigé par les LNC, accélérant la recherche essentielle à la sécurité publique et à la santé des Canadiens. Il servira également à accroître les capacités, l’éducation et les possibilités de formation pour les étudiants diplômés et les chercheurs en début de carrière.

Le partenariat permettra également aux chercheurs de uOttawa d’étendre l’accès aux installations de classe mondiale d’Énergie atomique du Canada limitée aux Laboratoires de Chalk River, et également l’ installation de recherche biologique unique, les installations d’irradiation associées et la banque de tissus de RFD , et établira un laboratoire satellite des LNC au sein du nouveau Centre de recherche médicale de pointe (CRMP) de uOttawa , lequel ouvrira ses portes en 2026. Cette présence physique sera co-implantée avec l’Institut de biologie des systèmes d’Ottawa (IBSO) ainsi qu’avec les installations de base à la fine pointe de la technologie de uOttawa, qui soutiendront ensemble de nouvelles orientations de recherche en sciences de la radiothérapie et en biologie des systèmes avancés fondés sur les organoïdes. Ces domaines se développent rapidement et en force au sein de uOttawa, positionnant l'université comme un chef de file national et potentiellement international dans ce domaine. uOttawa offrira également un accès réciproque à des installations de recherche clés sur le campus, en plus de celles situées à la faculté de médecine et au CRMP.

« En tant qu’acteur majeur dans l’effort mondial de recherche et développement visant à soutenir la recherche sur le RFD, les LNC se concentrent sur la prévention ou la réduction des effets de l’exposition aux radiations chez les travailleurs, les patients et la population élargie », déclare le Dr Stephen Bushby, vice-président, Science et technologie, LNC. « Nous sommes très heureux d’inclure uOttawa à titre de partenaire majeur dans ce travail nécessaire qui permet de faire la lumière sur ce domaine complexe de recherche. »

Dans le cadre de ce partenariat, les LNC contribueront à l’acquisition d’un spectromètre de masse, qui sera intégré à l’unité centrale de métabolomique à uOttawa. Cet investissement stratégique, soutenant des initiatives de collaboration entre l’IBSO et les LNC, permettra le développement de la métabolomique monocellulaire et la métabolomique spatiale de pointe, des domaines en évolution rapide qui promettent un potentiel de transformation important dans la recherche biomédicale. Cet équipement sera le seul du genre dans l’est du Canada, offrant des capacités uniques pour l’imagerie chimique à haute résolution au niveau cellulaire. L’instrument servira non seulement aux chercheurs œuvrant à uOttawa, mais attirera également des collaborateurs nationaux et internationaux, établissant fermement uOttawa comme un chef de file en recherche métabolomique et en santé de précision.

Le spectromètre de masse constituera un composant central dans le nouveau domaine d’étude en biologie spatiale et monocellulaire (3S) du CRMP. Ce domaine de pointe intégrera de nouvelles technologies transformatrices dans un flux de travail coordonné, et complète et améliore cinq unités centrales existantes et intensivement utilisées : cytométrie de flux, métabolomique, édition génique, imagerie cellulaire et bioinformatique. En reliant ces plateformes, le 3S élargira considérablement les capacités de recherche dans certains des domaines de découverte les plus solides de uOttawa, en particulier la biologie du cerveau, du cœur et du cancer, ce qui entraînera des percées dans la biologie des systèmes, la médecine de précision et le développement thérapeutique.

« Ce nouvel équipement, unique dans l’Est du Canada, positionne l’Université d’Ottawa comme un chef de file en métabolomique et en santé de précision, tout en attirant des collaborations de calibre national et international », souligne Julie St-Pierre, vice-rectrice intérimaire à la recherche et à l’innovation, uOttawa.

Ce nouveau partenariat s’appuie sur plus d’une décennie de recherche collaborative impliquant les LNC et plusieurs facultés de uOttawa, notamment l’ingénierie, la science et la médecine. Ces collaborations bénéficient d’une compréhension avancée des impacts biomédicaux du RFD, notamment par le biais d’études sur les dommages et la réparation de l’ADN, la synthèse des protéines, l’épigénétique, la biologie mitochondriale, le métabolisme, l’immunité et les fonctions des cellules souches. Dans le cadre de ce partenariat, les LNC ont également offerts un soutien financier pour les bourses postdoctorales, favorisant ainsi davantage la recherche à fort impact et le développement des talents.

Grâce à l’expansion du domaine de recherche sur le RFD et le leadership canadien bien reconnu dans la recherche sur le RFD, les deux organisations continueront d’explorer d’autres occasions de renforcer davantage ce partenariat.

À propos des LNC

En tant que laboratoire des sciences et des technologies nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse connue sous le nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens en vue de leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca .

À propos de l’Université d’Ottawa

L’Université d’Ottawa est propulsée par la recherche. Au cœur de la capitale du Canada, nous réunissons des universitaires énergiques et créatifs pour faire face aux enjeux mondiaux urgents et saisir les nouvelles possibilités.

En tant qu’université parmi les plus innovatrices au pays, nous réalisons des percées et des découvertes qui ont des retombées concrètes dans les communautés de l’Ontario, du Canada et du monde entier. Nos plus brillants esprits diffusent des connaissances factuelles qui orientent les politiques et aident les entreprises.

Notre influence continue de s’accroître grâce à notre large éventail de partenariats internationaux, y compris au sein de l’Alliance U7+. Nous sommes la plus grande université français-anglais au monde, et une force motrice dans la Francophonie.

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

media@cnl.ca

Personne-ressource uOttawa :

media@uottawa.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c4cd1c0-401a-44e6-83ce-e65ea78dc6b4/fr