Le groupe Dai-ichi Life et Capgemini signent un accord pluriannuel pour créer un centre de compétences mondial en Inde afin de soutenir sa transformation digitale à l’international

Singapour, le 10 juin 2025 – Capgemini et Dai-ichi Life Holdings annoncent aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel pour créer un centre de compétences mondial en Inde.

Cet accord majeur vise à accélérer la transformation digitale du groupe Dai-ichi Life à l’échelle mondiale. Ce centre de compétences a pour objectif de tirer parti du vaste vivier de talents qualifiés en Inde pour soutenir et renforcer ses stratégies informatiques et digitales. Ainsi, l’objectif du groupe Dai-ichi Life est de développer considérablement en interne ses capacités digitales et ses plateformes technologiques afin de stimuler l’innovation et l’efficacité opérationnelle à l’échelle mondiale.

Cette collaboration stratégique avec Capgemini, qui concerne dans un premier temps le Japon, les États-Unis et l’Australie, s’appuiera sur un large éventail de compétences digitales du centre de compétences, notamment le développement logiciel complexe, la modernisation des infrastructures, les solutions d’intelligence artificielle et de données, ainsi que la cybersécurité. Elle est conçue avec la flexibilité nécessaire pour s’étendre à d’autres pays en fonction des besoins du marché et des opportunités, afin de soutenir les ambitions mondiales du groupe Dai-ichi Life.

« Ce partenariat stratégique avec Capgemini soutient notre ambition à long terme de développer des compétences différenciantes en interne grâce à la création de notre centre de compétences mondial, déclare Tetsuya Kikuta, Président et Directeur général de Dai-ichi Life Holdings. En adoptant un modèle ‘Build-Operate-Transfer’, nous accélérons non seulement notre transformation digitale, mais nous créons également les bases d’expertises en interne dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les données et la cybersécurité. Cette approche nous distingue et renforce notre capacité à fournir des solutions innovantes et à fort impact dans tout le groupe Dai-ichi Life. »

Capgemini s’appuiera sur sa capacité à mener des projets de bout en bout à grande échelle, y compris sa forte présence et son expérience de projets réussis au Japon, dans la région Asie-Pacifique et au niveau mondial, pour accompagner les objectifs de transformation du groupe Dai-ichi Life. Le partenariat se concentrera sur la cocréation de solutions innovantes visant à rationaliser les opérations, exploiter la puissance de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle, et renforcer les protections en matière de cybersécurité, tout en garantissant une expérience fluide et enrichie pour les clients du groupe Dai-ichi Life.

« Cette collaboration stratégique avec le groupe Dai-ichi Life, un leader reconnu du marché de l’assurance, intervient à un moment crucial pour le secteur. Aujourd’hui, le service client reste l’un des leviers les plus puissants pour favoriser la fidélité tout en influant sur la perception de la marque, un objectif de plus en plus atteint grâce à la technologie, déclare Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Ce partenariat repose sur notre vision commune du fait que nous pouvons tirer parti de la technologie et de l’innovation pour non seulement répondre aux attentes des consommateurs mais pour les surpasser. En combinant la connaissance approfondie du secteur par Dai-ichi Life avec l’expertise mondiale de Capgemini en matière de transformation business et technologique, y compris notre capacité reconnue à fournir des solutions complexes, notre partenariat permettra de créer de la valeur pour le groupe Dai-ichi Life et d’établir de nouveaux standards en matière de service client et d’efficacité opérationnelle. »

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos du groupe Dai-ichi Life

Le groupe Dai-ichi Life a été fondé en 1902 en tant que première mutuelle d’assurance-vie du Japon. Il est devenu une société par actions et a été introduit en bourse en 2010, avant d’adopter une structure de société holding en 2016. Depuis, le groupe a étendu ses activités à l’échelle mondiale, notamment dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, et sert aujourd’hui plus de 50 millions de clients tout en gérant environ 430 milliards de dollars américains d’actifs consolidés. Nos stratégies IT et digitales nous permettent d’innover, d’améliorer notre efficacité et d’enrichir l’expérience client, tout en favorisant une croissance durable à long terme.

By your side, for life* | www.dai-ichi-life-hd.com

*À vos côtés, pour la vie

