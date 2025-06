La pression liée à l’endettement s’accroît pour les entreprises canadiennes

– Les arriérés sont en hausse, la demande de crédit diminue et les difficultés régionales s’intensifient. –

Pouls du marché d’EquifaxMD Canada – Rapport trimestriel sur les tendances et perspectives du crédit liées aux entreprises au 1er trimestre de 2025.

TORONTO, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une fin d’année 2024 prudemment optimiste, les entreprises canadiennes semblent avoir commencé 2025 avec appréhension. Selon le rapport d’EquifaxMD Canada sur les tendances et perspectives du crédit liées aux entreprises du 1er trimestre de 2025, les arriérés associés aux entreprises sont en hausse partout au pays et la demande de crédit ralentit, alors que des secteurs clés montrent des signes précoces de difficultés, en particulier ceux qui sont étroitement liés aux tendances à la consommation, qui affichent des taux d’arriérés inégalés depuis 2009 .

L’ Indice de santé des PME canadiennes 1, un indice de référence de la santé du crédit aux entreprises et du sentiment des entreprises, a chuté à 99,3 au 1er trimestre de 2025, soit une baisse de 1,5 % par rapport au trimestre précédent. Bien qu’il soit toujours légèrement supérieur au niveau de l’année dernière, cette baisse signale une perte de dynamisme à la suite des gains réalisés à la fin de l’année dernière.

Parallèlement à la hausse des arriérés, les données d’Equifax montrent un ralentissement apparent de la demande de crédit, puisque moins d’entreprises ont soumis de nouvelles demandes de crédit au 1er trimestre de 2025, soit une baisse de 6 % par rapport à la même période en 2024. La baisse des nouveaux octrois et l’augmentation des soldes pourraient signaler une prudence croissante chez les propriétaires de petites entreprises, dont beaucoup pourraient choisir de gérer la dette existante plutôt que de prendre de nouveaux risques, même avec un assouplissement des taux d’intérêt et une stabilisation de l’inflation.

« L’Indice de santé des PME canadiennes montre que le sentiment de confiance des entreprises a diminué de 3 % au 1er trimestre de 2025 par rapport au trimestre précédent », a souligné Jeff Brown, chef des solutions commerciales à Equifax Canada. « Les premiers mois de 2025 révèlent les pressions auxquelles le paysage commercial pourrait être confronté. De nombreuses entreprises ressentent la pression à la fois en raison du ralentissement de la consommation des ménages et du stress croissant lié à l’endettement des entreprises. »

_______________________________

1 L’indice de santé des PME canadiennes offre un aperçu global de la situation des entreprises canadiennes en combinant les données recueillies par Equifax Canada, la Banque de développement du Canada, Statistique Canada et la Banque du Canada.

Les signaux d’alerte s’intensifient dans le secteur du crédit

Au 1er trimestre de 2025, plus de 309 000 entreprises — soit 11,3 % des entreprises actives sur le plan du crédit — ont omis au moins un paiement de crédit. Cette situation marque une augmentation de 14,6 % des arriérés en glissement annuel du côté des entreprises, et elle met en évidence la pression financière croissante dans tous les secteurs.

Paiements omis dans les secteurs des services d’hébergement et de restauration, ainsi que de la vente au détail

L’impact est particulièrement important dans les secteurs des services d’hébergement et de restauration, où les paiements omis ont bondi à 16,9 %, et dans la vente au détail, où le taux a atteint 13,2 %. Les deux secteurs subissent possiblement les contrecoups de la faiblesse des dépenses de consommation, de la hausse des coûts d’exploitation et de l’endettement croissant des ménages. Les dépenses mensuelles moyennes des consommateurs effectuées par carte de crédit2 — par titulaire de carte — ont chuté de 107 dollars au 1er trimestre, chutant à leur niveau le plus bas depuis mars 2022.

« Cela semble être un effet en chaîne classique », a déclaré M. Brown. « Les données d’Equifax suggèrent que lorsque les ménages dépensent moins, ce sont les restaurants, les détaillants et les fournisseurs de services locaux qui le ressentent en premier – et le plus fort. Cela peut ensuite remonter la chaîne d’approvisionnement, où tout le monde, des fabricants aux entreprises de transport, ressent les effets. »

Les entreprises accordent la priorité aux fournisseurs plutôt qu’aux prêteurs

Les tendances en matière d’arriérés suggèrent un changement dans la façon dont les entreprises gèrent les flux de trésorerie limités. Le taux d’arriérés de 60 jours et plus lié aux opérations commerciales financières (prêts, marges de crédit) a passé de 3,0 % à 3,4 %, soit une augmentation de 15,5 % en glissement annuel. En revanche, les arriérés liés aux opérations commerciales non financières (généralement les sommes dues aux fournisseurs) ont augmenté plus modestement, passant de 5,5 % à 5,7 %.

« Les entreprises paient leurs fournisseurs, mais avec peu d’argent à leur disposition, elles pourraient omettre des paiements d’obligations bancaires. Cela pourrait indiquer que les entreprises procèdent à un recalibrage stratégique, puisque de nombreuses entreprises priorisent leurs relations avec les fournisseurs pour maintenir le rythme des activités », a ajouté M. Brown.

Points d’intérêt régionaux à l’Î.-P.-É., au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique

Alors que les arriérés augmentent à l’échelle nationale, certaines provinces et industries clignotent en rouge :

_______________________________

2 Les comparaisons des dépenses mensuelles moyennes par carte de crédit des consommateurs ont été ajustées pour tenir compte de l’inflation.

L’Ontario et la Colombie-Britannique ont affiché les plus importants arriérés sur le plan des opérations commerciales financières, en hausse de 18,8 % et de 19,9 % respectivement en glissement annuel.

Le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard ont affiché des hausses inhabituellement fortes relativement aux arriérés liés aux opérations commerciales non financières, en hausse de 26,6 % et 15,9 % respectivement d’une année à l’autre, ce qui révèle un stress localisé dans les relations avec les fournisseurs en matière de crédit.

Certains secteurs ressentent la pression

Les secteurs qui affichent des hausses à deux chiffres relativement aux paiements manqués en glissement annuel comprennent l’agriculture (+19,5 %), le transport et l’entreposage (+19,3 %), l’immobilier (+17,0 %), les finances et l’assurance (+16,4 %) ainsi que la fabrication (+10,2 %).

« Les entreprises de partout au pays et de diverses industries montrent des vulnérabilités accrues à mesure que l’incertitude économique générale persiste », a souligné M. Brown. « Les entreprises continueront d’avoir besoin de résilience et d’une planification minutieuse pour s’adapter à cet environnement économique. »

Analyse par provinces – Taux d’arriérés de 60 jours et + (au niveau des comptes)

Province Taux d’arriérés :

opérations

commerciales

financières

(T1 2025) Variation du taux

d’arriérés :

opérations

commerciales

financières

(T1 2025 vs

T1 2024) Taux d’arriérés :

opérations

commerciales non

financières

(T1 2025) Variation du taux d’arriérés :

opérations commerciales

non financières

(T1 2025 vs T1 2024) Ontario 3,71 % 18,85 % 5,63 % 4,97 % Québec 3,49 % 13,31 % 4,59 % 26,55 % Nouvelle-Écosse 2,47 % 1,06 % 6,19 % 8,05 % Nouveau-Brunswick 2,82 % 5,17 % 4,73 % -6,22 % Î.-P.-É. 2,37 % 0,34 % 4,45 % 15,90 % Terre-Neuve 2,71 % -1,15 % 4,90 % -12,19 % Région de l’Est 3,58 % 16,67 % 5,21 % 12,51 % Alberta 3,49 % 8,90 % 7,07 % -13,30 % Manitoba 3,10 % 16,43 % 4,54 % -1,60 % Saskatchewan 2,79 % -0,11 % 6,47 % 3,36 % Colombie-Britannique 2,94 % 19,93 % 6,56 % -10,66 % Région de l’Ouest 3,17 % 13,00 % 6,50 % -9,74 % Canada 3,44 % 15,50 % 5,69 % 3,52 %

* Selon les données Equifax du T1 2025.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197