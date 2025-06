Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

(Selskabsmeddelelse 13/2025)

Syd Fund Management A/S har afdækket en fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 6 afdelinger. Fejlen medførte at emissions- og indløsningspriserne var for høje i overensstemmelse med nedenstående skema i perioden fra kl. 9:45 til kl. 10:10 den 6. juni 2025:

Navn ISIN Afvigelse i % Sydinvest Formue Konservativ Udb A DK0060749281 0,48 Sydinvest Formue Balanceret Udb A DK0060749364 1,40 Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A DK0060749448 2,73 Sydinvest Formue Offensiv Udb A DK0060749521 3,92 Sydinvest Formue Konservativ Akk A DK0060749604 0,48 Sydinvest Formue Balanceret Akk A DK0060749794 1,41 Sydinvest Formue Vækstorienteret Akk A DK0060749877 2,82 Sydinvest Formue Offensiv Akk A DK0060749950 3,94

Investorer, som i den nævnte periode har handlet i de berørte beviser via Sydbank, vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse. Investorer, som har handlet andre steder end Sydbank, bedes sende en e-mail til si@sydinvest.dk.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tfl. 74 37 33 00