NioBay annonce le début des forages pour sa campagne 2025 sur son projet Crevier

MONTRÉAL, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) (OTCQB : NBYCF) a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage sur la propriété Crevier (la « Campagne de 2025 »), située à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec (le « projet »). Elle se trouve sur le territoire Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh, dont l’agglomération principale est Mashteuiatsh. Le projet est facilement accessible par des chemins forestiers existants.

La Campagne de 2025, est rendue possible grâce à une subvention obtenue dans le cadre du Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) du Québec. Les forages seront de grand diamètre (HQ) afin de prélever une quantité maximale de matériel. Un échantillonnage en vrac est également au programme et sera combiné avec la roche prélevée par les différents forages afin de produire un échantillon de plus de 125 tonnes métriques, représentatif des zones d’extension.

Figure 1 : Emplacement des trous de forage 2025





NioBay est heureuse d’annoncer que cette campagne sera réalisée par l’entreprise de forage Premières Nations de Mashteuiatsh. La supervision géologique a été confiée à la firme IOS Services Géoscientifiques de Saguenay. Il est à noter que cette dernière a également été impliquée lors des précédentes campagnes de forage sur ce site.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay sur Crevier

« Cette campagne nous permettra de récupérer davantage de matériel que lors de la campagne de 2023. De plus, ces travaux nous permettront de tester les extensions de la zone connue. Forts de notre pilotage no 1, cette campagne nous prépare à notre pilotage no 2, qui sera dix fois plus important que le premier. Nous profiterons de ce pilotage no 2 pour fabriquer davantage de produits destinés à nos clients potentiels. Encore une fois, nous sommes heureux d’effectuer ces travaux avec de la main-d’œuvre locale, telle que Forage Premières Nations de Mashteuiatsh et IOS Services Géoscientifiques de Chicoutimi », indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée aux termes du règlement 43-101. M. David est président, de Les Métaux NioBay inc.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo.

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com





Kimberly Darlington

Relations auprès des investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

514-771-3398

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0a6a448-bd58-4b3c-8f2e-c7aa65152473/fr