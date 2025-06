Troilus fournit une mise à jour sur les progrès de l’ingénierie de base et détaillée avec BBA

MONTRÉAL, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») ( TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R ) communique une mise à jour sur les progrès de l’ingénierie de base et détaillée de son projet de cuivre et d’or Troilus (le « Projet »), dirigés par son partenaire d’ingénierie BBA Inc. (« BBA »), basé à Montréal, au Québec. Depuis l’octroi du mandat plus tôt cette année (voir le communiqué du 28 janvier 2025), une équipe dédiée d’environ 45 ingénieurs et spécialistes à temps plein a fait progresser les principaux volets de travail selon l’échéancier, alors que le projet avance vers sa phase de préparation à la construction.

Les faits saillants des progrès techniques réalisés à ce jour comprennent :

Schéma de procédé principal finalisé

Une révision complète de l’étude de faisabilité de mai 2024 a été réalisée plus tôt cette année.

Des études d’optimisation clés ont été menées, menant à des améliorations de conception visant à renforcer l’évolution de la production, la robustesse opérationnelle et l’efficacité énergétique, avec un impact minimal sur les coûts d’investissement.

Le schéma de procédé principal optimisé a été finalisé dans les délais, soutenant ainsi l’échéancier global de l’ingénierie détaillée.

Programme d’initiation d’Ingénierie de Base de 12 semaines complété

Contrat d’IAGC attribué et mobilisation complète de l’équipe d’ingénierie

Matrice contractuelle complétée et stratégie d’approvisionnement lancée, avec plusieurs appels d’offres émis

Finalisation des structures organisationnelles de l’équipe IAGC et de celle du maître d’ouvrage

Justin Reid, chef de la direction de Troilus Gold, a dit à ce sujet : « Nous avons réalisé d’excellents progrès au cours des derniers mois grâce à l’étroite collaboration entre BBA et notre équipe de projet interne. La finalisation du schéma de procédé dans les délais prévus constitue une étape clé et témoigne de la rigueur et de la précision qui guident notre approche de développement. La connaissance approfondie du site par BBA jumelée à son expérience sur des projets de classe mondiale comme Canadian Malartic et Detour Lake continue d’ajouter une valeur significative. Nous avons hâte de partager les prochaines avancées techniques alors que nous progressons vers la préparation à la construction. »

À propos de BBA Inc.

BBA Inc. offre depuis plus de 45 ans une vaste gamme de services de génie-conseil. Experts en ingénierie, en environnement et en mise en service font équipe pour cibler rapidement et avec précision les besoins des clients industriels et institutionnels. BBA est reconnue pour son savoir-faire dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Avec 20 bureaux au Canada et à l’étranger (États-Unis et Chili), offrant aux clients un soutien local et une présence sur le terrain, BBA fournit des solutions d’ingénierie et des services-conseils stratégiques parmi les plus novateurs, durables et fiables de l’industrie.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

