Gestion de placements Mawer annonce des nominations à la direction

CALGARY, Alberta, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a annoncé aujourd’hui les mises à jour suivantes concernant la direction :

Bruce Geddes, CFA, nommé chef de la direction

Mawer a le plaisir d’annoncer la nomination de Bruce Geddes au poste de chef de la direction, à compter du 2 juillet 2025.

M. Geddes apporte à Mawer plus de 30 ans de leadership progressif dans les marchés des capitaux et la gestion de placements. Plus récemment, il a passé 16 ans chez RBC Gestion mondiale d’actifs à titre de président, PH&N Institutionnel Canada. Reconnu pour son approche axée sur le client, la gestion du talent et l’exécution rigoureuse, M. Geddes a dirigé des équipes hautement performantes, obtenant constamment une reconnaissance de premier plan dans l’industrie sur les marchés canadien et nord-américain.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bruce Geddes à titre de nouveau chef de la direction de Mawer », a déclaré Craig Senyk, président du conseil. « Le leadership éprouvé de Bruce, sa vaste expertise dans l’industrie et son engagement envers les clients s’alignent directement avec notre vision stratégique et nos valeurs. Je suis convaincu que sous sa direction, Mawer continuera d’obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients, nos employés et la collectivité. »

Avant de se joindre à RBC, M. Geddes a occupé des postes de direction à Gestion de Placements TD, où il a contribué de façon importante à la croissance de la franchise institutionnelle canadienne de titres à revenu fixe, et à RBC Marchés des Capitaux en tant que négociateur de produits dérivés. Il est titulaire du titre de CFA et d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance de l’Université Carleton. Il est également reconnu pour son leadership communautaire, notamment au sein d’une équipe de collecte de fonds de premier plan pour la recherche sur le cancer et d’autres initiatives caritatives.

« Je suis le parcours de Mawer depuis un certain temps et je suis ravi d’avoir l’occasion de me joindre à cette entreprise remarquable », déclare M. Geddes. « J’ai hâte de collaborer étroitement avec le conseil et l’équipe talentueuse afin de poursuivre l’héritage de la firme en matière d’excellence en placement à long terme, d’engagement envers les clients, toujours en agissant correctement. »

Jim Hall, CFA, nommé chef des placements

Mawer a le plaisir d’annoncer la nomination de Jim Hall au poste de chef des placements, à compter du 2 juillet 2025. Christian Deckart quittera le poste afin de consacrer toute son attention à son rôle de gestionnaire de portefeuille principal pour la stratégie d’actions mondiales Mawer. Dans le cadre de la transition, M. Hall quittera ses fonctions de président et de membre de l’équipe de direction et du conseil d’administration de la société pour se concentrer directement sur son rôle de chef des placements.

« Ce fut un grand honneur de servir à titre de président au cours de ce mandat », a déclaré M. Hall. « L’équipe de direction a fait un travail remarquable au cours de cette période et est en excellente position pour poursuivre sur cette lancée. Je suis ravi de reprendre à temps plein le poste de chef des placements, un rôle que j’adore. »

M. Hall possède une vaste expérience en gestion de portefeuille en tant que gestionnaire principal de la stratégie internationale de grandes capitalisations Mawer (EAEO) et, auparavant, en tant que gestionnaire de portefeuille pour les stratégies d’actions canadiennes, d’actions mondiales et d’actions internationales de Mawer. Depuis qu’il s’est joint à Mawer en 1997, il a joué un rôle clé dans l’élaboration de la philosophie et du processus de placement de la société, notamment en tant que chef des placements de 2004 à 2018. M. Hall a siégé au conseil d’administration depuis 2000 et l’a présidé de 2008 à 2023.

« Jim a fait partie intégrante de la croissance et du succès de Mawer pendant près de trois décennies. Son expertise approfondie en matière de placement, son engagement indéfectible envers la firme et sa capacité à faire ressortir le meilleur de ceux qui l’entourent ont établi une norme d’excellence chez Mawer », a déclaré Craig Senyk, président du conseil. « Nous lui sommes reconnaissants de son leadership à titre de président et de membre du conseil, et nous nous réjouissons à l’idée qu’il continuera de contribuer en tant que chef des placements. »

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée.

Fondée en 1974, Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles pour un large éventail de fondations et d’organismes sans but lucratif, de régimes de retraite, d’alliances stratégiques et d’investisseurs individuels. Pour en savoir plus, visitez le site de Mawer à l’adresse www.mawer.com.