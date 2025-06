GROUPE PARTOUCHE : Progression solide du chiffre d’affaires au 1er semestre 2025 : +5,7 % à 233,3 M€ / Etape clé en vue de la sortie du plan de sauvegarde de Financière Partouche

Progression solide du chiffre d’affaires au 1er semestre 2025 :

+5,7 % à 233,3 M€

Etape clé en vue de la sortie du plan de sauvegarde de Financière Partouche

Paris, le 10 juin 2025, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l’exercice 2025 (février 2025 - avril 2025) et son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre (novembre 2024 – avril 2025).

Activité soutenue au 1er semestre 2025 avec un chiffre d’affaires en hausse de +5,7 % à 233,3 M€

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 affiche une dynamique de croissance solide de +5,7 % à 233,3 M€ (contre 220,6 M€ au S1 2024) avec un Produit Net des Jeux en hausse de +3,1 % à 185,3 M€ (contre 179,7 M€ au S1 2024).

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025, en hausse de +4,9 % à 106,9 M€ (contre 101,9 M€ au T2 2024), confirme la tendance enregistrée au 1er trimestre (+6,5 % vs T1 2024).

La bonne tenue de l’activité du Groupe s’appuie sur un Produit Brut des Jeux (PBJ) au 2ème trimestre en hausse de +2,8 % à 178,7 M€ (contre 173,7 M€ au T2 2024) qui s’articule comme suit :

en France, la croissance du PBJ ressort à +3,7 % à 160,6 M€ par rapport au T2 2024 (154,8 M€), soutenue par une fréquentation en hausse de +2,7 %. Le PBJ de toutes les formes de jeux s’améliore : +2,8 % pour le PBJ des machines à sous à 128,0 M€ (vs 124,6 M€ au T2 2024), +8,5 % pour le PBJ des jeux de table électroniques à 19,7 M€ (vs 18,1 M€ au T2 2024) et +6,2 % pour le PBJ des jeux de table non électroniques à 12,9 M€ (vs 12,1 M€ au T2 2024). À périmètre constant, sans l’acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette (à Cannes) intervenue le 28 février 2025, le PBJ en France croit de +2,4 % à 158,6 M€ ;





Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +2,0 % à 83,1 M€, contre 81,5 M€ au T2 2024. L’activité hors-jeux génère un chiffre d’affaires de 24,5 M€ (+15,9 %) contre 21,2 M€ au T2 2024, grâce principalement à l’activité hors-jeux des casinos (restauration essentiellement) qui augmente de +24,6 % (on notera la belle performance du Pasino Grand d’Aix-en-Provence, +81,4 %, et des jeux online du casino de Middelkerke en Belgique, +72,5 %).

Modification du plan de sauvegarde de Financière Partouche

En date du 26 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ordonné la modification du plan de sauvegarde de Financière Partouche et l’a autorisé à payer par anticipation, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le passif restant dû au titre du plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 30 juin 2014. Le remboursement interviendra sous peu grâce au tirage du crédit bancaire. Une fois le remboursement effectué, le tribunal sera saisi pour constater la bonne exécution du plan.

Prochains rendez-vous :

Versement du dividende : lundi 30 juin 2025

Résultats du 1er semestre : mardi 24 juin 2025, après la clôture de la Bourse

Information financière du 3ème trimestre : mardi 9 septembre 2025, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA – Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffres d’affaires consolidés

En M€ 2025 2024 Variation Premier trimestre (novembre – janvier) 126,4 118,7 +6,5% Deuxième trimestre (février – avril) 106,9 101,9 +4,9% Chiffre d'affaires total consolidé 233,3 220,6 +5,7%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 178,7 173,7 +2,8% Prélèvements -95,6 -92,2 +3,6% Produit Net des Jeux (PNJ) 83,1 81,5 +2,0% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 24,5 21,2 +15,9% Programme de fidélisation -0,7 -0,7 +0,1% Chiffre d'affaires total consolidé 106,9 101,9 +4,9%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 361,5 346,9 +4,2% Prélèvements -176,2 -167,2 +5,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 185,3 179,7 +3,1% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 49,6 42,4 +16,8% Programme de fidélisation -1,5 -1,4 +7,1% Chiffre d'affaires total consolidé 233,3 220,6 +5,7%

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 98,1 93,4 +5,0% Hôtels 6,3 6,5 -2,8% Autres 2,5 2,1 +21,1% Chiffre d'affaires total consolidé 106,9 101,9 +4,9%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 215,8 203,8 +5,9% Hôtels 12,8 12,7 +0,9% Autres 4,8 4,2 +14,7% Chiffre d'affaires total consolidé 233,3 220,6 +5,7%

4- Lexique

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de prélèvements (État, communes, CSG, CRDS).

Le PBJ devient après prélèvements le Produit Net des Jeux (PNJ), soit une composante du chiffre d’affaires.

