POZNAŃ, Pologne, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La notation ESG de MSCI est l’une des plus reconnues à l’échelle mondiale en matière d’évaluation de la maturité des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises. Elle s’applique aujourd’hui à plus de 17 000 opérateurs économiques répartis partout dans le monde.

Aux yeux des investisseurs institutionnels internationaux, les indices de la famille MSCI constituent un point de référence essentiel. En les rejoignant, Żabka Group a pu renforcer à la fois sa visibilité et son attractivité sur les marchés financiers internationaux.

« Nous prenons la notation AAA de MSCI ESG comme un mandat clair pour consolider nos stratégies ESG et développer des solutions de nature commerciale, sociale et environnementale à valeur durable. L’intégration de Żabka dans les indices MSCI a marqué une étape importante de notre stratégie visant à créer une valeur durable à long terme pour tous nos partenaires » souligne Tomasz Blicharski, directeur général adjoint de la stratégie et du développement du groupe.

« L’ESG se trouve au cœur de notre stratégie de croissance, et nous appliquons la même rigueur à nos objectifs de durabilité qu’à nos objectifs opérationnels et financiers. Clairement établi, notre programme ESG continue de susciter l’engouement des investisseurs internationaux, comme en témoigne l’essor de la demande pour notre récente émission de titres obligataires assortis d’une contrainte environnementale, sociale ou de gouvernance (ou obligations dites « sustainability-linked ») » ajoute Marta Wrochna-Łastowska, directrice financière de Żabka Group.

La notation AAA récompense à la fois la maturité du groupe dans la gestion des risques ESG et la solidité de son programme en la matière.

Précisions sur la notation ESG de MSCI

Développé par le cabinet financier d’envergure mondiale MSCI Inc., le cadre d’évaluation des risques ESG de MSCI se distingue parmi les plus reconnus et les plus populaires. Sa méthodologie repose sur l’analyse conjointe de l’exposition d’une entreprise aux risques ESG matériels selon son profil d’activité et de sa capacité à les gérer à travers la mise en place de politiques, contrôles et pratiques opérationnelles appropriés.

Les notations sont attribuées selon une échelle de sept niveaux ainsi déclinés : CCC, B, BB, BBB, A, AA et AAA, AAA étant la notation maximale réservée aux leaders qui outre leur efficace gestion des risques ESG, témoignent de la mise en œuvre de solutions innovantes et durables établissant de nouvelles normes dans leurs secteurs d’activité respectifs.

Nous vous invitons à consulter l’édition 2024 du rapport annuel de Żabka Group pour en savoir plus sur sa stratégie ESG : Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf

Source : Żabka Group

