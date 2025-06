Facephi aprimora a segurança digital com biometria comportamental avançada para evitar fraudes sofisticadas em tempo real

Seu novo produto cria perfis comportamentais exclusivos para detectar fraudes complexas sem comprometer a experiência do usuário.

Essa atualização tecnológica aumenta a segurança em tempo real, combinando inteligência artificial e análise contextual para identificar padrões anômalos e comportamentos suspeitos.

Com esse novo serviço, a Facephi oferece proteção contínua contra ameaças como roubo de identidade e fraude em novas contas (new account fraud, NAF).



ALICANTE, Espanha, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Facephi, uma empresa espanhola de tecnologia especializada em proteção e verificação de identidade digital, está enfrentando um dos maiores desafios do mundo digital: detectar e neutralizar fraudes cada vez mais sofisticadas em tempo real com sua solução Behavioral Biometrics. Essa tecnologia analisa mais de 3.000 sinais contextuais e é capaz de gerar um perfil comportamental exclusivo para cada usuário a fim de detectar atividades suspeitas, sem depender da biometria tradicional.

“O objetivo desse produto é criar uma espécie de “DNA cibernético” com base em vários parâmetros do usuário derivados da biometria comportamental, algo tão exclusivo quanto suas impressões digitais. A solução identifica características individuais na forma como as pessoas digitam ou interagem com seus dispositivos eletrônicos, como smartphones ou computadores, permitindo uma verificação altamente precisa”, explica Jorge Sanz, gerente geral da Facephi.

Segurança em tempo real por meio de IA e análise contextual

A Behavioral Biometrics da Facephi se integra perfeitamente ao seu ecossistema de produtos, combinando análise contextual com inteligência artificial. A solução não apenas reforça a autenticação do usuário, mas também avalia continuamente o risco com base no contexto de cada interação, como geolocalização ou histórico de transações, adaptando-se a novas ameaças à medida que elas surgem.

Em outras palavras, o sistema reúne uma variedade de parâmetros por meio da biometria comportamental: como um usuário opera um dispositivo, padrões de comportamento e detalhes sobre quando, de onde e o que o usuário está acessando. Ele também fornece informações sobre o dispositivo e a rede, incluindo todos os dados associados ao acesso a um site protegido ou a um servidor de aplicativo móvel.

Graças à sua capacidade de analisar sinais dinâmicos, o Facephi acrescenta uma camada extra de proteção ao avaliar cada interação digital dentro de seu contexto, garantindo que somente usuários legítimos obtenham acesso a sistemas e serviços em setores altamente regulamentados e sensíveis, como bancos, fintech, seguros e saúde, no quais a proteção da identidade digital é fundamental. A solução da Facephi garante que as interações dos usuários estejam sempre protegidas e em conformidade com os mais altos padrões de segurança.

Esse recurso ajuda a evitar roubos de identidade e fraudes em novas contas (NAF), detectando comportamentos suspeitos, como alterações no ritmo de digitação, mudanças de foco na tela ou tempos de resposta anormais.

Com apenas duas interações, o Facephi consegue identificar a pessoa real por trás de cada usuário com mais de 99% de precisão em milissegundos. Ele também detecta anomalias, avalia os níveis de risco e gera alertas, permitindo que as empresas configurem com facilidade os seus sistemas para lidar automaticamente com casos de fraude.

Sobre a Facephi

A Facephi é uma empresa de tecnologia especializada em proteção e verificação de identidade digital e é reconhecida por seu compromisso com a segurança e a integridade dos dados. Suas soluções são projetadas para permitir processos mais seguros, acessíveis e livres de fraudes, além de evitar o roubo de identidade e garantir o tratamento ético de dados pessoais.

Com mais de uma década de experiência no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a proteção da identidade digital, a Facephi tem sede na Espanha e escritórios na APAC, EMEA e LATAM. A empresa atende clientes em mais de 25 países, com um histórico de mais de 500 milhões de transações processadas, oferecendo soluções inovadoras para enfrentar os desafios em constante evolução da segurança digital.

