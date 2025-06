Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Prospectus des parts sociales

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Sociétés coopératives à capital variable régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération

Au capital de 30 982 912,20 €

Siège social de la Caisse Régionale : 94, rue Bergson – BP 524 42007 SAINT-ETIENNE

380 386 854 RCS SAINT-ETIENNE

CODE NAF : 6419 Z

Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)

St Etienne, le date du 10/06/2025

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire vous informe de la publication du prospectus des parts sociales auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° 25-202 et sur le site de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant communication financière : Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)

Pièce jointe