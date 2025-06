HDFC ERGO General Insurance Memenangi Anugerah Standard Kecemerlangan Pelanggan Duck Creek di Formation ’25

BOSTON, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan insurans harta benda dan kasualti (P&C) serta insurans am, hari ini mengumumkan bahawa HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO), syarikat insurans am sektor swasta terkemuka di India telah menerima Anugerah Standard Kecemerlangan Pelanggan 2025 di Formation ’25 , persidangan utama pelanggan mereka yang diadakan di Orlando, Florida. Sebagai yang pada mulanya syarikat digital dan kini beralih kepada kecerdasan buatan (AI) sebagai teras utama, HDFC ERGO merupakan peneraju insurans am di India, terkenal kerana memperkenalkan penyelesaian teknologi inovatif dan futuristik dalam landskap insurans India untuk menawarkan pengalaman perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya.

Anugerah Pelanggan Standard Kecemerlangan Duck Creek mengiktiraf pelanggan yang telah mencapai tahap kecemerlangan tertinggi melalui pelaksanaan penyelesaian Duck Creek dan mempunyai visi untuk memajukan perniagaan mereka, sambil membayangkan semula masa depan insurans. HDFC ERGO mendapat pengiktirafan kerana mempercepatkan pelancaran produk, menyelaraskan integrasi sistem dan meningkatkan ketangkasan pasaran menggunakan penyelesaian Duck Creek termasuk Policy, Billing, Rating serta Insights.

Pasaran insurans di India sedang mengalami perubahan besar, didorong oleh peningkatan permintaan pelanggan serta keperluan untuk perkhidmatan yang sangat diperibadikan. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) turut menggalakkan syarikat insurans untuk membangunkan produk yang tangkas dan berfokuskan pelanggan bagi memperkukuhkan keterangkuman insurans merentasi pelbagai demografi dan geografi di negara tersebut. Penggunaan platform yang boleh dikonfigurasi secara meluas dan berasaskan kod rendah Duck Creek oleh HDFC ERGO untuk mereka bentuk sistem pengeluaran polisi yang dikuasakan oleh AI secara masa nyata merupakan satu pencapaian yang signifikan. Dengan langkah ini, syarikat insurans tersebut telah merevolusikan keseluruhan proses untuk perniagaan dalam sektor Kesihatan dan Kebakaran.

“Di HDFC ERGO, kami sentiasa berusaha untuk menyediakan penyelesaian dan pengalaman terbaik dalam kelasnya kepada pelanggan kami. Tingkah laku dan keperluan pelanggan masa kini telah berkembang dengan ketara, yang mana mereka mengharapkan penyelesaian yang dinamik, diperibadikan secara mendalam dan inovatif. Industri insurans juga tidak terkecuali dalam ekosistem yang berubah ini. Oleh sebab itu, sebagai sebuah organisasi yang berfokuskan pelanggan, kami mencari rakan teknologi yang dapat membantu kami menawarkan produk inovatif, perkhidmatan yang cekap dan cerapan analitik yang lebih baik secara bersepadu untuk memberikan pengalaman yang lancar kepada pelanggan kami. Sokongan teknologi daripada Duck Creek menepati keperluan ini,” kata Sriram Naganathan, Presiden & Ketua Pegawai Teknikal di HDFC ERGO General Insurance Company Limited. “Kami berbesar hati dan merasa terhormat menerima Anugerah Standard Kecemerlangan Duck Creek. Kami percaya bahawa dengan pemertingkatan teknologi baharu ini, kami akan menetapkan penanda aras baharu dalam industri insurans dan mendorong keterangkuman insurans di India—sekaligus menyokong visi ‘Insurans untuk Semua Menjelang 2047’ yang digariskan oleh IRDAI, badan kawal selia insurans India.”

Skala projek ini sangat besar, melibatkan lebih daripada 45 pengguna perniagaan, lebih 150 pembangun IT yang bekerja secara selari dengan tujuh rakan integrator sistem, mereka bentuk lebih 300 perlindungan produk, 300 peraturan perniagaan, serta melaksanakan lebih 10,000 senario ujian. Penyelesaian ini disiapkan dalam masa hanya sembilan bulan, dengan pelancaran produk pertamanya iaitu insurans kebakaran komersial, diikuti oleh produk insurans kesihatan tidak lama kemudian. Hasil utama termasuk:

Masa pelancaran produk dikurangkan daripada 4-5 bulan kepada hanya empat minggu, membolehkan respons yang lebih pantas terhadap permintaan pasaran dan perubahan peraturan.

Peningkatan produktiviti yang ketara untuk ejen, dengan sebut harga dijana hampir serta-merta dan ejen kini dapat menawarkan 4-5 pilihan produk alternatif berbanding hanya satu pilihan sebelum ini.

Kecekapan operasi dan pengurangan risiko dengan pengurangan kemasukan data manual secara drastik, meminimumkan risiko pematuhan serta meningkatkan ketepatan. Pemprosesan automatik menyelesaikan tugas dalam hanya 3-4 minit, berbanding beberapa jam atau hari.

Peningkatan pengalaman pelanggan didorong oleh polisi yang kini diproses hampir dalam masa nyata, bukan lagi dalam tempoh berjam-jam atau berhari-hari. Pelanggan juga diberikan cadangan produk berdasarkan data serta pilihan yang lebih sesuai, yang membawa kepada interaksi yang lebih baik.

“Kami berbangga untuk memberi penghormatan kepada HDFC ERGO General Insurance dengan Anugerah Standard Kecemerlangan Pelanggan 2025,” kata Christian Erickson, Naib Presiden dan Pengurus Besar APAC di Duck Creek Technologies. “Transformasi digital HDFC ERGO menjadi penanda aras bagi inovasi dan pelaksanaan dalam industri insurans. Sebagai pelanggan pertama kami di pasaran India, kami sangat teruja menjadi rakan strategik HDFC ERGO, dengan rangkaian produk kami membantu mendorong hasil perniagaan yang bermakna serta memberikan nilai kepada syarikat, pelanggan dan pemegang saham mereka. HDFC ERGO mencerminkan pendekatan berpandangan jauh dan berfokuskan pelanggan yang mentakrifkan masa depan insurans. Kami mengucapkan tahniah atas pengiktirafan yang layak diterima ini.”

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan industri insurans harta benda dan kasualti (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, yang membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Kejujuran, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa, tanpa mengira tempat dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran daripada kami tersedia secara kendiri atau sebagai pakej lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini – LinkedIn dan X .

Hubungan Media:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Perihal HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited merupakan salah satu syarikat insurans am sektor swasta terkemuka di India. Pemegang saham utamanya termasuk HDFC Bank Limited, salah satu bank sektor swasta terbesar di India serta ERGO International AG, entiti insurans utama bagi Munich Re Group.

Sebagai yang pada mulanya syarikat digital dan kini beralih kepada kecerdasan buatan (AI) sebagai teras utama, HDFC ERGO merupakan peneraju dalam pelaksanaan teknologi untuk menawarkan pengalaman perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

HDFC ERGO menawarkan rangkaian lengkap produk Insurans Am termasuk Kesihatan, Motor, Rumah, Pertanian, Perjalanan, Kredit, Siber dan Kemalangan Peribadi dalam segmen runcit serta Insurans Harta, Marin, Kejuruteraan, Kargo Marin, Kesihatan Berkumpulan dan Liabiliti dalam segmen korporat.

Syarikat ini telah mencipta rangkaian produk dan perkhidmatan inovatif yang baharu dengan menggunakan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), Pembelajaran Mesin (ML), Pemprosesan Bahasa Semula Jadi (NLP) dan Robotik. HDFC ERGO menawarkan pelbagai produk insurans am dan menjalankan proses jualan secara digital sepenuhnya dengan 299 cawangan serta lebih 600 pejabat digital di seluruh India. Platform teknologi HDFC ERGO telah memperkasakan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan secara digital sepanjang masa (24x7), dengan lebih 70% tuntutan bagi produk runcit dikemukakan secara digital dan lebih 80% interaksi perkhidmatan dikendalikan secara digital, yang mana 10% daripadanya dipacu oleh AI. Syarikat ini telah mengeluarkan kira-kira ~3.4 crore polisi dalam tahun kewangan 2025 dan memiliki salah satu kadar pembayaran tuntutan terbaik dalam industri Insurans Am.

Sama ada produk insurans unik, model perkhidmatan pelanggan bersepadu, proses tuntutan terbaik atau pelbagai penyelesaian teknologi inovatif, HDFC ERGO telah berjaya menggembirakan pelanggan di setiap titik sentuhan dan pencapaian untuk memastikan pengguna dilayani dalam masa nyata.

Media Sosial:

Facebook: https://www.facebook.com/hdfcergo

Twitter: https://twitter.com/hdfcergogic

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hdfcergo

YouTube: https://youtube.com/c/hdfcergo

Hubungan Media: