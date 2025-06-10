DALI+ 榮獲兩項創新大獎，令 DALI Alliance 在 LightFair 2025 成為大贏家

拉斯維加斯, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance 欣然宣佈，其新一代無線及以 IP 為基礎的照明控制技術 DALI+，於 2025 LightFair Innovation Awards (2025年 LightFair 創新大獎) 中勇奪兩項頂尖榮譽。

該年度獎項 5 月 6 日於拉斯維加斯會展中心 (Las Vegas Convention Center) 頒發，旨在表揚照明及控制行業中最具突破性的發展。 在 11 個類別優勝者及 4 個傑出綜合獎項中，DALI+ 榮獲：

類別獎項 ：最佳控制賦能技術

：最佳控制賦能技術 綜合獎項：卓越設計獎

這些獎項由來自業界的照明和控制專家評審，表揚 DALI+ 作為一項傑出創新技術，為現代照明系統提供了先進的功能性、可擴展性和互用性。 評審們對該項技術讚不絕口：「這代表著向前邁進踏出一大步，將 DALI 的優勢擴展至無線網絡。」

DALI Alliance 總經理 Paul Drosihn 表示：「這些獎項認證了我們打造更具智慧、更互通照明生態系統的願景。 DALI+ 將 DALI 擴展至無線及以 IP 為基礎的領域，而同時兼顧互用並確保符合全球標準。」

通過採用 Thread 作為無線載體，DALI+ 以備受信賴的 DALI 協定為基礎，為先進調控光暗、診斷及數據交換等功能實現標準化、穩健的雙向控制。 DALI+ 為久經考驗的 DALI 生態系統帶來了無線控制技術，與 DALI-2 配對使用時，可實現無縫的混合系統，精簡與現今智能建築物的整合。

這兩項殊榮令 DALI+ 在照明創新領域踏出變革性的一步，鞏固了 DALI Alliance 在智能建築技術方面的領先地位。

關於 DALI Alliance

DALI Alliance (又稱 Digital Illumination Interface Alliance，簡稱 DiiA) 是一個以 DALI 數碼照明控制技術為基礎的全球產業組織，致力於推動數碼定址照明介面 (DALI®) 協定的市場普及和標準化。 該聯盟負責制定技術規格、促進互用性及管理 DALI-2、DALI+ 和 D4i 認證項目，確保照明控制系統具備可擴展性、靈活性和面向未來的能力。 DALI Alliance 與製造商、系統整合商及終端用戶攜手合作，支援創新，並推動智能互通照明解決方案普及化。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.dali-alliance.org

媒體聯絡人：

Jeremy Ludyjan

DALI Alliance 全球營銷經理

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