Purpose Unlimited annonce l’acquisition de Steadyhand

TORONTO, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Unlimited Inc. (« Purpose » ou « Purpose Unlimited »), une société canadienne de services financiers en forte croissance, a annoncé aujourd’hui avoir complété l’acquisition de Steadyhand Investment Management Ltd. et de Steadyhand Investment Funds Inc. (collectivement, « Steadyhand »), une société de gestion de patrimoine indépendante basée à Vancouver, qui gère environ 1,3 milliard de dollars en actifs pour des investisseurs canadiens.

« Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre avec Steadyhand », a déclaré Som Seif, fondateur et chef de la direction de Purpose Unlimited. « Steadyhand s’est bâti une réputation remarquable en plaçant les investisseurs au premier plan, grâce à une approche disciplinée axée sur les résultats et un service client exceptionnel. Purpose apporte une plateforme plus vaste et un esprit d’innovation, mais nous avons toujours respecté la manière dont Steadyhand sert ses clients — et nous nous engageons à préserver ce qui fait sa singularité, tout en unissant nos forces pour élargir les possibilités offertes aux Canadiens. »

Cette acquisition fait de Steadyhand une filiale à part entière de Purpose, réunissant les ressources, les équipes de direction et les gammes de produits des deux sociétés, et portant les actifs totaux sur la plateforme de Purpose à plus de 30 milliards de dollars.

À la suite de la clôture de l’acquisition, tous les fonds et portefeuilles auparavant gérés par Steadyhand Investment Management Ltd. seront désormais gérés par Purpose Investments Inc., la société de gestion d’actifs de Purpose et une filiale à part entière de celle-ci.

« Le succès de nos clients a toujours été notre étoile polaire », a affirmé Tom Bradley, président et cofondateur de Steadyhand. « L’union avec Purpose nous permet de renforcer cet engagement, tout en conservant l’indépendance et l’intégrité qui définissent Steadyhand depuis sa création.»

À propos de Purpose Unlimited

Purpose Unlimited est un collectif audacieux qui redéfinit l’avenir de la finance pour permettre aux Canadiens — conseillers, investisseurs et entrepreneurs — de vivre avec confiance et de poursuivre leurs rêves. Fondée et dirigée par l’entrepreneur Som Seif, Purpose transforme le secteur financier en mettant les gens au premier plan et en offrant des solutions novatrices qui façonnent l’avenir de la finance. Grâce à une technologie de pointe et à une gamme diversifiée de produits et services, Purpose donne aux Canadiens les outils, les connaissances et la confiance nécessaires pour aller plus loin — que ce soit pour faire croître leur patrimoine, développer leur entreprise ou aider d’autres à investir. Les activités de Purpose couvrent la gestion d’actifs et de patrimoine ainsi que le financement des petites entreprises, y compris Purpose Investments, Driven by Purpose, Advisor Solutions by Purpose et Longevity. Pour en savoir plus, visitez le site purpose-unlimited.com.

À propos de Steadyhand

Steadyhand est une société de placement à faibles frais dont la mission est d’offrir aux Canadiens de meilleurs résultats en matière d’investissement et une expérience plus simple et personnalisée. Elle propose des conseils clairs, des plans adaptés et, surtout, une main ferme pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Steadyhand gère environ 1,3 milliard de dollars d’actifs et possède des bureaux à Vancouver et à Toronto.

