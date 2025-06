Financière Canoe annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement

CALGARY, Alberta, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») a annoncé aujourd’hui des changements à deux de ses fonds de placement.

Changements de nom de fonds

À compter du 20 juin 2025, les changements de nom suivants entreront en vigueur :

Le Fonds défensif mondial équilibré Canoe sera renommé Fonds équilibré mondial fondamental Canoe

La Catégorie portefeuille canadien à petite et moyenne capitalisation Canoe sera renommée Catégorie portefeuille à petite et moyenne capitalisation fondamentale Canoe

Ces changements reflètent l'engagement continu de la Financière Canoe envers la clarté, la précision et l’alignement entre les noms de fonds et les stratégies d’investissement.

Fonds équilibré mondial fondamental Canoe

Le nouveau nom reflète le changement de stratégie de placement du fonds qui vise à se concentrer sur une sélection de titres fondamentale et ascendante, conformément au processus de placement de la Financière Canoe.

Ce changement élimine également la superposition de gestion des risques auparavant gerée par Nalmont Capital Inc. (« Nalmont »). Suite à la résiliation de l'accord de sous-conseiller avec Nalmont concernant le Fonds défensif mondial équilibré Canoe, la Financière Canoe et son chef des placements, Robert Taylor, seront seuls responsables de la gestion du portefeuille du fonds. Nalmont continuera d'agir à titre de sous-conseiller du Fonds défensif d'actions mondiales Canoe, du Fonds défensif d'actions internationales Canoe et de la Catégorie portefeuille défensif d'actions américaines Canoe.

Catégorie portefeuille à petite et moyenne capitalisation fondamentale Canoe

Dans le but d’élargir les perspectives de placement du fonds, la stratégie de placement a été ajustée afin d’augmenter la limite d’exposition aux actions étrangères, qui passe de 30 % à 49 %. Cette modification renforce la capacité du fonds à saisir des occasions attrayantes dans le segment des petites et moyennes capitalisations à l’échelle internationale.

Le nouveau nom du fonds illustre cette flexibilité accrue, tout en maintenant sa concentration sur les actions de petites et moyennes capitalisations à forte conviction et à gestion active.

Les objectifs de placement du Fonds équilibré mondial fondamental Canoe et de la Catégorie portefeuille à petite et moyenne capitalisation fondamentale Canoe demeurent inchangés.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes connaissant la croissance la plus rapide au Canada, gérant environ 20 milliards de dollars d'actifs parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Financière Canoe a une présence importante partout au Canada, notamment grâce à ses bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

