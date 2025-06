Mise aux enchères de la 911 GT3 RS du Centre d’expérience Porsche de Toronto par l’entremise de RM Sotheby’s pour récolter des fonds pour une œuvre de bienfaisance

Les enchères pour la 911 GT3 RS du Centre d’expérience Porsche de Toronto commencent aujourd’hui.

Cette voiture sport unique a été présentée en primeur au Salon international de l’auto du Canada 2024.

Les enchères prendront fin la journée de la fête du Canada et une partie des profits sera remise à un organisme de bienfaisance.



TORONTO, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL), l’importateur et le distributeur du constructeur de voitures de sport de Stuttgart, a annoncé qu’avant l’ouverture de son Centre d’expérience Porsche de Toronto le 18 juin, une 911 GT3 RS spéciale sera vendue aux enchères par l’entremise de RM Sotheby’s.

La plateforme d’enchères par soumissions cachetées de RM Sotheby’s sera lancée ce soir lors de la grande ouverture du nouveau centre de la marque. La vente aux enchères de ce véhicule d’inspiration canadienne se terminera le 1er juillet, à la fête du Canada. Le soumissionnaire gagnant aura l’occasion de contribuer à une cause importante puisqu’une partie des profits sera versée à Campfire Circle. Grâce à ses programmes de camps à l’hôpital et de camps de vacances, cet organisme de bienfaisance ontarien offre des moments de bonheur et des rires aux enfants gravement malades et à leur famille.

« Tout comme le Centre d’expérience Porsche de Toronto, ce véhicule spécial était la réalisation d’un rêve, a déclaré Trevor Arthur, président et chef de la direction, Automobiles Porsche Canada, Ltée. Nous sommes ravis que ce véhicule fascine tout en permettant à Porsche de faire sa marque bien au-delà de son nouveau propriétaire. »

Pour commémorer l’ouverture du Centre d’expérience Porsche de Toronto, Automobiles Porsche Canada a commandé une 911 GT3 RS unique. Construite en partenariat entre Automobiles Porsche Canada et l’équipe Porsche Sonderwunsch (demande spéciale) en Allemagne, le designer renommé Grant Larson a dirigé la conception de cette voiture pour démontrer les possibilités du programme de personnalisation de Porsche.

Cette GT3 RS hautement personnalisée avec Ensemble Weissach a été présentée pour la première fois au Salon international de l’auto du Canada 2024. La GT3 RS affiche sa lignée de sports motorisés avec une livrée canadienne entièrement peinte en rouge et blanc, dans les mêmes proportions que sur le drapeau. L’intérieur est agrémenté de tissu « pepita » créé spécialement pour ce projet. Des éléments uniques distribués dans le véhicule rendent hommage à la grande réalisation que représente le Centre d’expérience Porsche de Toronto. Sous le capot avant se trouve le bouclier qui a été signé en Allemagne par Grant Larson, Andreas Preuninger, le directeur de la gamme GT, et Boris Apenbrink, le directeur de Porsche Exclusive Manufaktur. Même qu’une montre chronographe a été conçue en l’honneur de la 911 GT3 RS. Un modèle spécial à l’échelle 1:18 de la GT3 RS du Centre d’expérience Porsche de Toronto fait également partie du lot mis aux enchères.

Les soumissions pour cette voiture sport Porsche personnalisée et unique seront acceptées jusqu’à 15 h, heure de l’est, le 1er juillet 2025.

Les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire à cette vente aux enchères au profit d’un organisme de bienfaisance ici.

Visitez le site https://porscheexperience.ca/centre pour en savoir plus sur le Centre d’expérience Porsche de Toronto. Le portail des réservations est en ligne et les premières séances auront le lieu le 18 juin.

À propos de RM Sotheby’s

RM Sotheby’s est la plus grande maison de vente aux enchères de voitures de collection au monde selon les ventes totales. RM Sotheby’s possède plus de 45 ans d’expérience dans la vente de voitures de collection. Sa gamme de services verticalement intégrée, allant des ventes aux enchères (en direct et en ligne) aux ventes privées en passant par la planification successorale et les services financiers, son équipe d’experts en automobile et sa présence internationale permettent à RM Sotheby’s d’offrir un service inégalé sur le marché mondial des voitures de collection. RM Sotheby’s est actuellement responsable de la vente de six des dix voitures les plus précieuses jamais vendues aux enchères.

À propos de Campfire Circle

Depuis 1983, Campfire Circle (anciennement Camp Ooch et Camp Trillium) apporte un peu de bonheur aux enfants atteints de cancer ou de maladies graves et à leur famille. Grâce à des programmes de camps à l’hôpital, de camps communautaires et de camps de vacances, l’organisme offre aux enfants l’occasion de créer des liens d’amitié, d’améliorer leurs compétences sociales, de développer leur confiance en soi et la résilience, et d’améliorer leur bien-être général. En leur offrant des expériences ludiques, celles-ci permettent aux enfants de vivre une enfance normale, malgré leur diagnostic médical. Veuillez visiter www.campfirecircle.org pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto ouvrira ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous : https://www.porsche.ca | https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à l’adresse https://press.ca.porsche.com.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9690a3b-4334-4510-bba9-f85bec276595

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25205ea1-47d3-4c3b-99fb-6326a0d3b3b0