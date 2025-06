Groupe Prime Drink fait une mise à jour sur la mise sous séquestre de sa filiale d’embouteillage

MONTRÉAL, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce la mise sous séquestre de sa filiale d’embouteillage, anciennement connue sous le nom de Triani Canada Inc. (« Triani »), et la cessation des activités de sa filiale. La mise sous séquestre de Triani a été ordonnée le 10 juin 2025 par la Cour supérieure, district de Montréal, à la demande des principaux créanciers de Triani en vertu de l'article 243 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), tel que divulgué dans le communiqué de presse de la Société du 7 avril 2025.

La Société tient à préciser que la société mère, Groupe Prime Drink Corp., ainsi que l’ensemble de ses autres filiales, ne font pas l’objet de cette mise sous séquestre. La propriété des droits de réserves d'eau douce est séparée de Triani et les opérations se poursuivent.

Fidèle à son objectif de renouer avec la croissance de ses activités et de ses marques, Prime évalue présentement plusieurs options, dont l’intention de soumettre une offre aux principaux créanciers pour l’acquisition de certains actifs stratégiques de Triani. La Société envisage également d’autres recours à l’égard de Triani et des différentes parties prenantes.

« La mise sous séquestre de Triani quelques mois après son acquisition nous place dans une situation difficile, mais notre détermination et notre vision restent inébranlables. Nous avons l’intention de nous battre pour récupérer ce qui est dû à Prime et de continuer à développer nos actifs stratégiques dans les secteurs de l’eau et des breuvages. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe expérimentée en matière d’innovation, de stratégie de marque et de mise en marché qui sera en mesure de tirer parti des actifs de Prime au profit de nos actionnaires et d’en ressortir plus forts, » a déclaré Olivier Primeau, VP marketing, vision stratégique et acquisitions chez Prime.

La Société réaffirme son engagement envers le développement responsable de ses ressources hydriques au Québec. Les discussions avec les instances gouvernementales progressent bien.

Prime souhaite également annoncer la nomination de Jean Gosselin à titre de chef de la direction financière de la Société. Jean compte plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des finances et des opérations et occupait auparavant le poste de vice-président des finances et secrétaire général de Prime.

