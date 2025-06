EBC Financial Group dan Brokeree Solutions Membentuk Kemitraan Pengetahuan Strategis untuk Memberdayakan Komunitas Trading Global

LONDON, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), pemimpin global dalam broker keuangan dan manajemen aset, dengan bangga mengumumkan kemitraan pengetahuan strategis dengan Brokeree Solutions, penyedia teknologi canggih yang melayani broker multi-aset di seluruh dunia. Kolaborasi ini menandai pencapaian signifikan dalam misi EBC untuk membangun komunitas investasi transparan berbasis edukasi, yang menyatukan dua pemimpin industri untuk berbagi keahlian, teknologi inovatif, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti demi kepentingan para trader dan investor di seluruh dunia.

Inti dari kemitraan ini adalah komitmen bersama untuk berbagi pengetahuan, dengan fokus kuat pada copy trading, bidang yang berkembang pesat yang memberdayakan baik trader pemula maupun berpengalaman. EBC dan Brokeree akan bekerja sama untuk mengembangkan konten edukasi dan wawasan praktis yang disesuaikan dengan trader, broker, dan penyedia sinyal, yang membantu mereka untuk menerapkan alat manajemen risiko yang efektif, mengadopsi praktik terbaik, dan meningkatkan performa trading mereka secara keseluruhan.

“Di EBC Financial Group, misi kami adalah membangun komunitas investasi inklusif yang transparan tempat para trader diberdayakan melalui akses ke alat, wawasan, dan edukasi yang tepat,” ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Kemitraan pengetahuan ini dengan Brokeree Solutions bukan sekadar di ranah teknologi—kemitraan ini terkait memanfaatkan keahlian bersama untuk mewujudkan lingkungan trading yang lebih percaya diri dan berbasis hasil. Bersama, kami membangun platform tempat trader baru dan berpengalaman dapat belajar, bertumbuh, dan berkembang.”

Kemitraan Pengetahuan yang Didukung Teknologi

Brokeree Solutions mengontribusikan sistem investasi Social Trading miliknya yang siap pakai, yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar sebagai trader profesional atau pengikut secara langsung melalui platform broker. Sistem memiliki kontrol stop-loss/take-profit yang canggih, copy trading yang proporsional, dan pemfilteran sinyal khusus simbol, yang semuanya didesain untuk mendukung trading yang aman dan fleksibel.

EBC melengkapi ini dengan keahlian pasar global, pendekatan yang berfokus pada investor, dan komitmennya terhadap transparansi, yang membantu trader memahami dan menerapkan copy trading sebagai alat edukasi, terutama berharga dalam lanskap keuangan saat ini yang kompleks. Dengan menyediakan alat tingkat profesional yang dapat diakses oleh khalayak lebih luas, kemitraan ini mentransformasi copy trading menjadi pintu masuk untuk pengembangan keterampilan dan partisipasi pasar.

Seri Konten dan Webinar untuk Memperkuat Pengetahuan Trading

Sebagai bagian dari kolaborasi berbasis pengetahuan ini, EBC dan Brokeree memperkenalkan seri artikel bulanan yang dimulai pada bulan Mei ini, yang mencakup beragam topik trading dan investasi. Wawasan ini akan didesain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi para trader di dunia nyata serta memberikan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan performa, kontrol risiko, dan pengambilan keputusan. Setiap artikel akan memanfaatkan keahlian bersama kedua perusahaan ini serta akan dipublikasikan di berbagai saluran digital untuk memberikan manfaat kepada komunitas trading yang lebih luas.

Selain itu, kemitraan ini akan menghadirkan seri webinar kuartal, yang menghadirkan para trader, broker, dan penyedia sinyal secara bersama-sama untuk mengikuti diskusi mendalam tentang topik yang berdampak besar. Webinar pertama, yang segera diluncurkan, akan mengeksplorasi Manajemen Risiko, bidang penting untuk trader individual dan institusional. Sesi ini akan meneliti teknik praktis, alat risiko tingkat platform, dan praktik terbaik untuk membantu peserta memperkuat disiplin mereka dalam trading dan perlindungan modal mereka.

Inisiatif ini bertujuan untuk tidak hanya mengedukasi, tetapi juga mengembangkan keterlibatan dan dialog dengan komunitas trading, yang memastikan pengetahuan mengalir dalam dua cara, mulai dari ahli hingga pengguna, serta mulai dari lini depan trading hingga lini yang membentuk teknologi dan strategi.

"Kami menghargai kepercayaan klien kami dalam teknologi dan keahlian kami. Kemitraan ini akan menyediakan untuk para trader dan penyedia sinyal di seluruh dunia untuk meneliti fitur copy trading tingkat lanjut yang akan membantu menyesuaikan strategi copy trading dan meningkatkan efisiensi alat manajemen risiko yang diterapkan,” ujar Tatiana Pilipenko, Kepala Pengembangan Bisnis Regional (APAC, Inggris, Amerika) di Brokeree Solutions. "Platform ini mendukung broker untuk membangun lingkungan trading yang lebih inklusif dan berbasis informasi risiko, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan memperkuat hubungan dengan komunitas trading."

Kemitraan pengetahuan ini menekankan visi bersama EBC dan Brokeree: masa depan tempat teknologi, edukasi, dan transparansi bertemu untuk memberdayakan para trader di seluruh dunia. Seiring pertumbuhan pasar keuangan yang bertambah kompleks, kolaborasi ini bertujuan untuk membekali para trader—dari pemula hingga ahli—dengan alat, kepercayaan diri, dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk mengambil lebih banyak keputusan yang lebih cerdas dan berbasis informasi.

Melalui kolaborasi ini, EBC dan Brokeree tidak hanya memajukan masa depan copy trading, keduanya meletakkan landasan bagi komunitas investasi yang lebih berbasis informasi, terhubung, dan tangguh.

Untuk informasi selengkapnya tentang EBC dan Brokeree, harap kunjungi https://www.ebc.com dan brokeree.com.

Penafian:

Trading Contracts for Difference (CFDs) melibatkan risiko substansial kerugian finansial yang cepat karena leverage, yang menjadikan ini tidak sesuai untuk semua investor. Karena itu, evaluasi yang menyeluruh terhadap tujuan investasi, keahlian, dan selera risiko Anda penting dilakukan sebelum terlibat.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya di bidang broker keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor yang terletak di pusat keuangan terkemuka—termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar yang tengah berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang pasar dan perdagangan di tingkat global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

EBC, yang mendapatkan pengakuan dari berbagai penghargaan yang diterimanya, berkomitmen untuk menjunjung standar etika. Semua anak perusahaannya berlisensi dan diregulasi dalam yurisdiksi mereka masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris; EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diotorisasi dan diatur oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC).

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, EBC menawarkan layanan spesialisasi di seluruh Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi terhadap beragam prakarsa kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian kegiatan keterlibatan publik 'Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom (What Economists Really Do)' yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada berbagai tantangan utama masyarakat, dalam rangka mendorong terciptanya pemahaman dan dialog publik yang lebih baik.

Tentang Brokeree Solutions

Didirikan pada tahun 2013, Brokeree Solutions telah secara konsisten meningkatkan kualitas teknologi untuk broker multi-aset di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan pengalamannya yang ekstensif, perusahaan ini berkontribusi ke bidang teknologi finansial di industri trading online dengan mengembangkan solusi inovatif, menyederhanakan prosedur operasional, serta menyiapkan sistem manajemen risiko tingkat lanjut.

Penawaran unggulan Brokeree mencakup Social Trading lintas platform, Prop Pulse, Liquidity Bridge, dan PAMM lintas server. Selain itu, Brokeree menyediakan lebih dari 50 solusi dan alat yang didesain untuk membantu broker meningkatkan kualitas operasi mereka di bidang-bidang seperti manajemen akun, manajemen risiko, dan manajemen likuiditas, yang dapat diakses oleh para broker dengan menggunakan platform trading CFD MT4, MT5, cTrader, dan DXtrade.

