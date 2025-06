EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group) とブローカリー・ソリューションズ (Brokeree Solutions)、戦略的知識提携を結び、グローバルなトレーディングコミュニティを支援

ロンドン発, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融ブローカー業務と資産運用の世界的リーダーであるEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、世界中のマルチアセットブローカーにサービスを提供する最先端テクノロジープロバイダーであるブローカリー・ソリューションズとの戦略的知識提携を発表した。 この提携は、透明性が高く、教育主導の投資コミュニティを構築するというEBCの使命における重要なマイルストーンであり、専門知識、革新的な技術、実用的な洞察を共有して世界中のトレーダーや投資家に利益もたらすために、業界リーダー2社を結びつけるものである。

この提携の核心にあるのは、初心者と熟練トレーダーの双方を支援する、急速に進化しつつあるコピートレーディングに強く焦点を当てた、知識共有への共同のコミットメントである。 EBCとブローカリーは、トレーダー、ブローカー、シグナルプロバイダーに合わせた教育コンテンツと実践的な洞察を共同開発し、効果的なリスク管理ツールの適用、ベストプラクティスの採用、全体的な取引パフォーマンスの向上を支援する。

EBCファイナンシャルグループ (UK) リミテッドのCEOであるデイヴィッド・バレット (David Barrett) は次のように述べている。「EBCファイナンシャルグループでは、適切なツール、洞察、教育へのアクセスを通じてトレーダーを支援できる、透明で包括的な投資コミュニティを構築することを使命としています。」 ブローカリー・ソリューションズとこの知識提携は、単なる技術提携にとどまらず、より信頼性が高く、結果重視の取引環境を構築するための共有する専門知識を活用するものです。 新しいトレーダーも経験豊かなトレーダーも共に学び、成長し、成功できるプラットフォームを構築していきます。」

テクノロジーに裏打ちされた知識提携

ブローカリー・ソリューションズは、ターンキー形式の「ソーシャルトレーディング (Social Trading)」 投資システムを提供し、ユーザーがブローカーのプラットフォームを通じて直接、プロのトレーダーまたはフォロワーとして登録できるようにする。 このシステムは、高度な損切り・利食いコントロール、比例取引コピー、シンボル別シグナルフィルタリングを特徴としており、これらすべてが安全で柔軟な取引をサポートするように設計されている。

EBCは、グローバルな市場専門知識、投資家中心のアプローチ、透明性へのコミットメントでこれを補完し、トレーダーが今日の複雑な金融情勢において特に貴重な教育ツールとしてコピートレーディングを理解し、適用できるよう支援する。 この提携は、プロレベルのツールをより多くの人々が利用できるようにすることで、コピートレーディングをスキル向上と市場参加のためのゲートウェイへと変貌させる。

トレーディング知識を強化するコンテンツとウェビナーシリーズ

この知識主導のコラボレーションの一環として、EBCとブローカリーは今年5月から、トレーディングと投資の幅広いトピックを扱う月刊記事シリーズを発行開始する。 これらの洞察は、トレーダーが直面する現実の課題に取り組み、パフォーマンス、リスク管理、意思決定を改善するための実行可能な戦略を提供するよう設計される。 各記事は、両社が共有する専門知識を活用し、より広範なトレーディングコミュニティに役立つよう、デジタルチャネルを通じて公開される。

さらに、この提携は四半期ごとにウェビナーシリーズを開催し、トレーダー、ブローカー、シグナルプロバイダーが一堂に会し、インパクトの大きいトピックについて深く掘り下げたディスカッションを行う。 間もなく開催される初回のウェビナーでは、個人・機関トレーダー双方にとって重要な分野であるリスク管理について探求する。 このセッションでは、参加者の取引規律と資本保全の強化に役立つ実践的なテクニック、プラットフォームレベルのリスクツール、ベストプラクティスを検証する。

これらのイニシアチブは、教育だけでなく、トレーディングコミュニティ内でのエンゲージメントと対話を促進し、知識が専門家からユーザーへ、トレーディングの最前線からテクノロジーと戦略を形成する人々へと、双方向に流れるようにすることを目的としている。

ブローカリー・ソリューションズの事業開発 (アジア太平洋地域、英国、アメリカ大陸) 担当責任者であるタチアナ・ピリペンコ (Tatiana Pilipenko) は次のように述べている。「当社は、当社のテクノロジーと専門知識に対するお客様の信頼を大切に考えています。 この提携により、世界中のトレーダーとシグナルプロバイダーが、コピートレーディング戦略を調整し、適用するリスク管理ツールの効率を高めるのに役立つ、高度なコピートレーディング機能を検討することができるようになります。」 「このプラットフォームは、ブローカーがより包括的でリスク情報に基づいた取引環境を育成できるよう支援し、最終的には成長を促進し、トレーディングコミュニティとの関係を強化していきます。」

この知識提携は、EBCとブローカリーが共有するビジョン、すなわちテクノロジー、教育、透明性が融合して世界中のトレーダーを支援する未来を強調するものである。 金融市場がますます複雑化する中で、この提携は、初心者から専門家に至るまで、すべてのトレーダーが、より賢く、より良い情報に基づいた意思決定を行うために必要なツール、自信、理解を得られることを目的としている。

これらの提携を通じて、EBCとブローカリーは、単にコピートレーディングの未来を前進させるだけでなく、より良く情報を得て、繋がりを持ち、レジリエントな投資コミュニティの基礎を築いている。

EBCとブローカリーについて詳しくは、https://www.ebc.com およびbrokeree.comを閲覧されたい。

免責事項:

差金決済取引 (CFD) は、レバレッジによる迅速な金銭的損失の大きなリスクを伴い、すべての投資家にとって適切ではないため、取引する前に投資目的、専門知識、リスク許容度を徹底的に評価することが不可欠である。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの名高い金融街で設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介業務および資産運用の専門知識で広く知られている。 EBCは、ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールをはじめ、中南米、アジア、アフリカの新興市場など、主要な金融拠点にオフィスを構え、個人投資家、プロ投資家、機関投資家が、通貨、コモディティ、株式、指数など、幅広いグローバル市場や取引機会にアクセスすることを可能にしている。

複数の受賞歴のあるEBCは、倫理基準の遵守を徹底しており、その子会社は各法域において認可・規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国)(EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島)(EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) Pty Ltd (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制され、EBCファイナンシャル (MU)(EBC Financial (MU) Ltd) はモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって認可および規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

FCバルセロナの公式外国為替パートナーとして、EBCはアジア、中南米、中東、アフリカ、オセアニアにわたり専門的なサービスを提供している。 同社は、国連財団 (UN Foundation) および世界最大の草の根キャンペーンであるユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアとのパートナーシップを通じてグローバルな健康支援活動に貢献している。 また、オックスフォード大学経済学部が主催する一般向けエンゲージメントシリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会課題への応用を解明することで、より広範な一般市民の理解と対話を促進している。

https://www.ebc.com/

ブローカリー・ソリューションズについて

2013年に設立されたブローカリー・ソリューションズは、世界中のマルチアセットブローカーのテクノロジーを一貫して強化してきた。 豊富な経験を生かし、革新的なソリューションの開発、業務手順の能率化、高度なリスク管理システムの構築を通じて、オンライン取引業界のフィンテック分野に貢献している。

ブローカリーの主要商品には、クロスプラットフォームのソーシャルトレーディング、プロップ・パルス (Prop Pulse)、リクイディティ・ブリッジ (Liquidity Bridge)、クロスサーバーPAMMなどがある。 さらに、ブローカリーは、口座管理、リスク管理、流動性管理などの分野でブローカーの業務強化を支援するために設計された50以上のソリューションとツールへのアクセスを、MT4、MT5、cTrader、DXtrade CFD取引プラットフォームを使用するブローカーに提供している。

brokeree.com

報道関係者向け問い合わせ先:

サヴィタ・ラヴィンドラン (Savitha Ravindran)

グローバル広報担当マネージャ

savitha.ravindran@ebc.com

ミシェル・シオ (Michelle Siow)

ブランド&コミュニケーション・ディレクター

michelle.siow@ebc.com