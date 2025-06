EBC Financial Group และ Brokeree Solutions จับมือเป็นพันธมิตรด้านความรู้เชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนการเทรดทั่วโลก

ลอนดอน, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) ผู้นำระดับโลกในด้านการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือด้านความรู้เชิงกลยุทธ์กับ Brokeree Solutions ผู้ให้บริการเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ให้บริการโบรกเกอร์หลายสินทรัพย์ทั่วโลก ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของ EBC ในการสร้างชุมชนการลงทุนที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยการศึกษา โดยการนำสองผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมกันเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ของนักเทรดและนักลงทุนทั่วโลก

หัวใจของความร่วมมือนี้คือความมุ่งมั่นร่วมกันในการแบ่งปันความรู้ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเทรดแบบคัดลอก ซึ่งเป็นด้านที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและช่วยให้นักเทรดทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ EBC และ Brokeree จะร่วมกันพัฒนาเนื้อหาการศึกษาและข้อมูลเชิงปฏิบัติที่ปรับแต่งให้เหมาะสำหรับนักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้สัญญาณ โดยช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ นำแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ และพัฒนาประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมของตนเอง

"ที่ EBC Financial Group ภารกิจของเราคือการสร้างชุมชนการลงทุนที่โปร่งใสและครอบคลุม โดยที่นักเทรดได้รับการเสริมพลังผ่านการเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และการศึกษาที่ถูกต้อง" David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว "ความร่วมมือด้านความรู้กับ Brokeree Solutions นี้ไปไกลกว่าการใช้เทคโนโลยี โดยเกี่ยวข้องกับการใช้ความเชี่ยวชาญร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นใจมากขึ้นและมุ่งเน้นผลลัพธ์ เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มร่วมกัน ที่ทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพสามารถเรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จได้"

ความร่วมมือด้านความรู้ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี

Brokeree Solutions นำเสนอโซลูชันระบบการลงทุน Social Trading แบบพร้อมใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นนักเทรดมืออาชีพหรือผู้ติดตามได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ ระบบนี้มาพร้อมกับการควบคุม Stop-loss/Take-profit ที่ทันสมัย การคัดลอกการเทรดแบบสัดส่วน และการกรองสัญญาณเฉพาะสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเทรดที่ปลอดภัยและยืดหยุ่น

EBC เสริมด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดโลก แนวทางที่มุ่งเน้นนักลงทุน และความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส ช่วยให้นักเทรดเข้าใจและใช้การเทรดแบบคัดลอกเป็นเครื่องมือการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบัน การทำให้เครื่องมือระดับมืออาชีพสามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น ความร่วมมือนี้ได้เปลี่ยนการเทรดแบบคัดลอกให้กลายเป็นช่องทางสำหรับการพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมในตลาด

ชุดเนื้อหาและซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเทรด

เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ EBC และ Brokeree กำลังเปิดตัวชุดบทความประจำเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะครอบคลุมหัวข้อการเทรดและการลงทุนหลากหลายประเภท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริงที่นักเทรดเผชิญ และมอบกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมความเสี่ยง และการตัดสินใจ บทความแต่ละรายการจะใช้ความเชี่ยวชาญร่วมกันของทั้งสองบริษัท และจะเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนการเทรดที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังมีการจัดซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บทุกไตรมาส ซึ่งจะนำพานักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้สัญญาณมาร่วมกันเพื่อหารือในหัวข้อที่มีผลกระทบสูงอย่างลึกซึ้ง การสัมมนาผ่านเว็บครั้งแรกที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ จะสำรวจเรื่องการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นด้านที่สำคัญสำหรับทั้งนักเทรดรายบุคคลและนักเทรดสถาบัน การสัมมนาครั้งนี้จะตรวจสอบเทคนิคการปฏิบัติ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงบนแพลตฟอร์ม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างวินัยในการเทรดและการปกป้องทุนของตนเอง

โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายไม่เพียงแค่เพื่อการศึกษา แต่ยังเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสนทนาในชุมชนการเทรด เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้จะไหลเวียนทั้งจากผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ใช้ และจากแนวหน้าของการเทรดกลับไปยังผู้ที่กำหนดเทคโนโลยีและกลยุทธ์

"เราให้คุณค่าความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา ความร่วมมือนี้จะช่วยให้นักเทรดและผู้ให้สัญญาณทั่วโลกได้ศึกษาคุณสมบัติการเทรดแบบคัดลอกขั้นสูง ซึ่งจะช่วยปรับกลยุทธ์การเทรดแบบคัดลอกและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่นำมาใช้" Tatiana Pilipenko หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาค (เอเชียแปซิฟิก สหราชอาณาจักร อเมริกา) ของ Brokeree Solutions กล่าว "แพลตฟอร์มนี้ช่วยเสริมพลังให้กับโบรกเกอร์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ครอบคลุมและมีข้อมูลความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการเทรดในที่สุด"

ความร่วมมือด้านความรู้นี้เน้นย้ำวิสัยทัศน์ร่วมของ EBC และ Brokeree นั่นคือ อนาคตที่เทคโนโลยี การศึกษา และความโปร่งใสมาบรรจบกันเพื่อเสริมพลังให้นักเทรดทั่วโลก เมื่อตลาดการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายที่จะเตรียมพร้อมให้นักเทรดทุกคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเครื่องมือ ความมั่นใจ และความเข้าใจที่พวกเขาต้องการในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น

ในความร่วมมือนี้ EBC และ Brokeree ไม่เพียงแต่ก้าวหน้าไปในอนาคตของการเทรดแบบคัดลอก แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับชุมชนการลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน เชื่อมโยงกัน และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC และ Brokeree กรุณาเยี่ยมชม https://www.ebc.com และ brokeree.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

Trading Contracts for Difference (CFDs) มีความเสี่ยงทางการเงินสูงจากการใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้น การประเมินวัตถุประสงค์การลงทุน ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณอย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน โดย EBC Financial Group (EBC) โดดเด่นในด้านความเชี่ยวชาญการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งต่าง ๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล และตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา โดยช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมโดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับ UN Foundation และแคมเปญ United to Beat Malaria EBC ยังสนับสนุนซีรีส์การมีส่วนร่วมสาธารณะ "What Economists Really Do" โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University ซึ่งช่วยขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคมสำคัญ ๆ ส่งเสริมการเข้าใจและการสนทนาของสาธารณะอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ Brokeree Solutions

Brokeree Solutions ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับโบรกเกอร์หลายสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวาง มีส่วนร่วมในด้านฟินเทคของอุตสาหกรรมการเทรดออนไลน์โดยการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรม ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน และตั้งระบบการจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์หลักของ Brokeree ประกอบด้วย Social Trading ข้ามแพลตฟอร์ม, Prop Pulse, Liquidity Bridge และ PAMM ข้ามเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ Brokeree ยังให้บริการโซลูชันและเครื่องมือกว่า 50 รายการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยโบรกเกอร์ในการปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการบัญชี การจัดการความเสี่ยง และการจัดการสภาพคล่อง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับโบรกเกอร์ที่ใช้แพลตฟอร์มการเทรด MT4, MT5, cTrader และ DXtrade CFD

brokeree.com

