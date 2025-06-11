EBC Financial Group 与 Brokeree Solutions 建立战略知识合作伙伴关系，赋能全球交易社区

伦敦, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的金融经纪和资产管理公司 EBC Financial Group (EBC) 荣幸地宣布与 Brokeree Solutions 建立战略知识合作伙伴关系，后者是一家为全球多资产经纪商提供服务的尖端技术提供商。 这项合作标志着 EBC 在建立透明的、教育驱动型投资社区的使命中迈出的重要一步。两大行业领导者将携手共享专业知识、创新技术与可行洞见，造福全球交易者和投资者。

此次合作的核心是对知识共享的共同承诺，重点聚焦跟单交易这一快速发展的领域——其不仅促进交易新手的能力，也让交易老手如虎添翼。 EBC 与 Brokeree 将联合开发针对交易者、经纪商与信号提供商的教育内容与实用洞见，助力其应用有效的风险管理工具、采用最佳实践并提升整体交易表现。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett 表示：“在 EBC Financial Group，我们的使命是构建一个透明、包容的投资社区，让交易者通过获取合适工具、洞见与教育实现能力提升。 与 Brokeree Solutions 的知识合作伙伴关系超越了技术范畴——我们通过共享专业知识，致力于打造更具信心、注重成果的交易环境。 双方正共同搭建一个平台，让新老交易者都能在此学习、成长与蓬勃发展。”

以技术为支撑的知识合作伙伴关系

Brokeree Solutions 带来其交钥匙型Social Trading 投资系统，用户可直接通过经纪商平台注册成为专业交易者或关注者。 该系统具备先进的止损/止盈控制、比例交易跟单及特定交易品种信号过滤功能，全方位支持安全灵活的交易。

EBC 则以其全球市场专业知识、以投资者为中心的理念及对透明度的坚守，进一步完善这一系统，帮助交易者了解并运用跟单交易这一教育工具，这在当今复杂的金融环境中尤其具有价值。 通过向更广泛的受众提供专业级工具，此次合作将跟单交易转变为技能提升和市场参与的途径。

强化交易知识的内容与网络研讨会系列

作为此次知识驱动型合作的一部分，EBC 与 Brokeree 从今年 5 月起推出月度文章系列，内容涵盖广泛的交易与投资主题。 这些洞见旨在解决交易者面临的实际挑战，提供提升业绩、风险控制与决策能力的可行策略。 每篇文章均融合双方专业知识，并通过数字渠道发布，惠及更广泛的交易社区。

此外，双方还将推出季度网络研讨会系列，汇聚交易者、经纪商与信号提供商，针对高影响力话题展开深度探讨。 首场网络研讨会即将启动，聚焦“风险管理”——对于个人与机构交易者都至关重要的领域。 会议将探讨实用技巧、平台级风险工具及最佳实践，助力参与者强化交易纪律并优化资本保护。

这些举措不仅旨在教育，更致力于促进交易社区的互动与对话，确保知识在专家与用户之间、交易一线与技术和策略制定者之间双向流动。

“我们珍视客户对我们技术与专业知识的信任。 此次合作将为全球交易者与信号提供商提供先进的跟单交易功能，助力其调整跟单交易策略并提升风险管理工具的应用效率，”Brokeree Solutions 亚太区、英国区及美洲区业务发展主管 Tatiana Pilipenko 表示。 “这一平台将帮助经纪商营造更具包容性和风险意识的交易环境，最终推动业务增长并深化与交易社区的联系。”

这一知识合作伙伴关系凸显了 EBC 与 Brokeree 的共同愿景：技术、教育和透明度互相融合，促进全球交易者的能力。 随着金融市场复杂性与日俱增，双方合作旨在为从新手到专家的所有交易者提供所需的工具、信心与认知，助力其做出更明智、更具洞察力的决策。

通过这些合作，EBC 与 Brokeree 不仅在推动跟单交易的未来发展，更在为构建一个信息更充分、互联更紧密、韧性更强的投资社区奠定基础。

如需了解 EBC 和 Brokeree 的更多信息，请访问 https://www.ebc.com 和 brokeree.com。

免责声明：

差价合约 (CFD) 交易因杠杆特性存在快速亏损的重大风险，并不适合所有投资者。因此，在参与交易前，务必全面评估自身投资目标、专业知识与风险承受能力。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦著名的金融区，以其在金融经纪和资产管理领域的专业知识而著称。 EBC 在伦敦、悉尼、香港、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔以及拉丁美洲、亚洲和非洲新兴市场等主要金融中心设有办事处，帮助零售、专业和机构投资者进入广泛的全球市场，并获得包括货币、商品、股票和指数等方面的交易机会。

EBC 屡获殊荣，始终维持高标准的道德准则。其子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。

EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战， 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

EBC 是 FC Barcelona 的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 通过与 UN Foundation 及 United to Beat Malaria 的合作，EBC 为全球健康倡议作出贡献。 EBC 还支持 Oxford University 经济系的“经济学家的真正使命”(What Economists Really Do) 公众参与系列活动，旨在揭开经济学的神秘面纱，并探讨其在应对重大社会挑战方面的应用，以增强公众理解认知和互动交流。

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关于 Brokeree Solutions

Brokeree Solutions 成立于 2013 年，始终致力于提升全球多资产经纪商的技术水平。 凭借丰富经验，公司通过开发创新解决方案、简化运营流程与构建先进风险管理系统，为在线交易行业的金融科技领域持续贡献力量。

Brokeree 的旗舰产品包括跨平台 Social Trading、Prop Pulse、Liquidity Bridge 及跨服务器 PAMM。 此外，Brokeree 提供超 50 种解决方案与工具，助力经纪商在账户管理、风险管理与流动性管理等领域优化运营，使用 MT4、MT5、cTrader 及 DXtrade CFD 交易平台的经纪商均可获取这些资源。

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