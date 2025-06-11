EBC Financial Group 和 Brokeree Solutions 建立策略知識夥伴關係，支持全球交易社群

倫敦, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融經紀行業的全球領導者 EBC Financial Group (EBC)，自豪地宣布與為全球多資產經紀商提供提供尖端技術的 Brokeree Solutions 建立策略知識合作夥伴關係。 此合作標誌著 EBC 在建立透明、以教育為重的投資社群使命中的一大里程碑，將兩個行業領袖者聚集起來，分享專業知識、創新技術和實用見解，惠及全球交易者和投資者。

合作的核心是共同致力共享知識，聚焦於發展迅速的跟單交易領域，該領域使新手和資深交易者都能受益。 EBC 和 Brokeree 將共同開發針對交易者、經紀商和訊號提供者的教育內容和實用見解，協助他們運用有效的風險管理工具、採用最佳實踐，並提升整體交易表現。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 的行政總裁 David Barrett 表示：「EBC Financial Group 的使命是建立一個透明、包容的投資社群，使交易者獲取合適的工具、見解和教育而得到支持。 與 Brokeree Solutions 建立的知識合作夥伴關係超越了技術，而是利用共享的專業知識，創造更具信心和以結果為導向的交易環境。 我們共同建立一個平台，使新手和經驗豐富的交易者都能學習、成長並取得成功。」

以技術為基礎的知識合作夥伴關係

Brokeree Solutions 提供其即用型社交交易投資系統，使用戶可以在經紀商的平台直接註冊成為專業交易者或跟單者。 該系統具有先進的止損/獲利控制、按比例複製交易和針對特定股票的訊號過濾功能，提供支援安全靈活的交易。

EBC 以其全球市場專業知識、以投資者為中心的理念和對透明度的承諾來強化上述一點，幫助交易者理解並視跟單交易為教育工具，這在當今複雜的金融環境中尤其重要。 通過向更廣泛的受眾提供專業級工具，是次合作可成為跟單交易轉變為技能發展和市場參與的途徑。

內容與網絡研討會系列以鞏固交易知識

作為是次知識為本合作的一環，EBC 和 Brokeree 從今年五月開始推出每月文章系列，涵蓋不同交易和投資主題。 這些見解將針對交易者面臨的現實挑戰，提供可行的策略，以改善表現、風險控制和決策能力。 每篇文章將結合兩間公司的專業知識，並通過數碼渠道發布，以惠及更廣泛的交易社群。

此外，合作期間還推出季度網絡研討會系列，聚集交易者、經紀商和訊號提供者，共同深入探討高影響力的主題。 即將推出的首場網絡研討會將會探討風險管理，這是對個人和機構交易者而言都非常重要的領域。 會議將探討實用技術、平台級風險工具以及最佳實踐，協助參與者提升交易紀律和資本保護。

這些倡議不僅教育交易者，還促進交易社群內的互動和對話，確保知識在專家與用戶之間雙向流動，並將來自交易前線的反饋傳遞給塑造技術和策略的人員。

Brokeree Solutions 亞太區、英國和美洲業務發展區域總監 Tatiana Pilipenko表示：「我們重視客戶對我們技術和專業知識的信任。 此合作將使全球的交易者和訊號提供者能夠檢視先進的跟單交易功能，有助調整複製交易策略並提高風險管理工具的效率。 此平台使經紀商能夠營造更具包容性和風險意識的交易環境，最終促進增長並加強與交易社群的關係。

EBC 和 Brokeree 的知識合作關係突顯了共同的願景：融合技術、教育與透明度的未來，使全球交易者受益。 隨著金融市場越趨複雜，此合作為初學者以至專家的每位交易者提供必要的工具、自信和理解，協助他們作出更明智且更具洞察力的決策。

EBC 和 Brokeree 通過合作推動複製交易的未來，還為一個更具知識、連繫和韌性的投資社群奠定基礎。

欲了解更多 EBC 及 Brokeree 的資訊，請瀏覽：https://www.ebc.com 及brokeree.com。

免責聲明：

交易差價合約（CFD）涉及由於槓桿效應而導致迅速財務損失的重大風險，對所有投資者而言均不合適；因此在參與之前，必須全面評估您的投資目標、專業知識和風險承受能力。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦著名的金融區，以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名。 EBC 在多個主要金融中心設有辦事處，包括倫敦、悉尼、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾，以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場；EBC 讓零售、專業及機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機遇，包括貨幣、大宗商品、股票及指數等。

EBC 獲得多項獎項，致力於維護道德標準，其子公司在各自的管轄區內均持有許可並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期，積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。 通過與 UN Foundation 及 United to Beat Malaria 的合作，EBC 為全球健康倡議作出貢獻。 EBC 亦資助 Oxford University 經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在消除經濟學的神秘面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於 Brokeree Solutions

Brokeree Solutions 於 2013 年成立，一直致力於提升全球多資產經紀商的技術。 該公司憑藉豐富的經驗，透過開發創新解決方案、簡化操作流程和建立先進的風險管理系統，為網上交易行業的金融科技領域作出貢獻。

Brokeree 的旗艦產品包括跨平台社交交易、Prop Pulse、流動性清算橋和跨伺服器 PAMM。 此外，Brokeree 提供超過 50 種解決方案和工具，提升經紀商在帳戶管理、風險管理和流動性管理等領域的營運，這些工具適用於使用 MT4、MT5、cTrader 和 DXtrade CFD 交易平台的經紀商。

brokeree.com

傳媒聯絡人：

Savitha Ravindran

全球公共關係經理

savitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

品牌與傳訊總監

michelle.siow@ebc.com